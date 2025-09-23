search
Cidades

Sorteio da Nota Goiana e Time do Coração será nesta quinta-feira

Juntos, os prêmios somam R$ 1,2 milhão


23/09/2025

Nota Goiana
Secretaria da Economia promove, nesta próxima quinta-feira (25/09), às 10h, sorteio de setembro do Programa Nota Fiscal Goiana e Time Goiano do Coração (Foto: Denis Marlon)

A Secretaria da Economia promove, na próxima quinta-feira (25/09), às 10 horas, o sorteio de setembro do Programa Nota Fiscal Goiana e a 18ª edição do Time Goiano do Coração. Juntos, os prêmios somam R$ 1,2 milhão. O evento será realizado na sala de reuniões do bloco A do Complexo Fazendário, em Goiânia, e terá divulgação dos resultados pelo site www.goias.gov.br/nfgoiana.

Consumidores

Para os participantes cadastrados que pedem CPF na nota, serão R$ 200 mil divididos em 158 prêmios. O maior deles é de R$ 50 mil. Há também três de R$ 10 mil, quatro de R$ 5 mil, 50 de R$ 1 mil e 100 de R$ 500 (valores brutos).

Cada R$ 100 em compras dão direito a um bilhete. Nesta 106ª edição, foram gerados 4,4 milhões de bilhetes.

Time Goiano do Coração

Clubes da primeira divisão do Campeonato Goiano, indicados pelos torcedores no programa, receberão R$ 1 milhão. Esta será a primeira edição com novas regras, publicadas em julho para aumentar a competitividade entre os times.

O novo modelo prevê R$ 300 mil distribuídos proporcionalmente à média de bilhetes, outros R$ 300 mil com base nos cadastros válidos e R$ 240 mil igualmente entre todos os clubes. Além disso, haverá dois sorteios entre as equipes nesta quinta-feira (25/09): R$ 100 mil e R$ 60 mil.

A Nota Fiscal Goiana e o Time Goiano do Coração são iniciativas do Governo de Goiás que visam incentivar a emissão de notas fiscais no comércio varejista, contribuindo para que os tributos arrecadados sejam revertidos em melhorias nos serviços públicos.

Avatar

Pesquisa