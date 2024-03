Professores da UEG iniciam greve por tempo indeterminado

O professores da Universidade Estadual de Goiás (UEG) iniciam, nesta sexta-feira (01), greve por tempo indeterminado. O movimento convocado pela Associação dos Docentes da UEG (Adueg) foi aprovado em assembleia. Segundo a instituição, não houve uma resposta do Estado sobre as reivindicações da categoria.

No dia 19, os professores chegaram a iniciar o semestre letivo. Em 21 de fevereiro, contudo, ocorreu uma paralisação. Na ocasião, quatro campus e 17 unidades pararam – entre eles, os campus de Anápolis, São Luís de Montes Belos e Morrinhos, além das unidades de Inhumas, Iporá, Itumbiara e mais. Até esta sexta, as aulas seguem normalmente. A UEG possui cerca de 12 mil estudantes matriculados.

Entre as reivindicações, está o acesso à proposta de Plano de Carreiras dos Docentes da UEG, que tramita na Secretaria de Estado de Administração. A associação pede para integrar o Grupo de Trabalho que está reformulando a carreira. Já a segunda é que o Governo encaminhe ao Legislativo projeto de lei para alteração da Lei do Plano de Carreira dos Docentes da UEG com a extinção do quadro de vagas, a fim de viabilizar as promoções dos docentes (entre classes).