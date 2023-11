Programa impulsiona carreira de mulheres negras em Goiás

Em Edealina, Goiás, ações corporativas estão sendo implementadas para promover o desenvolvimento profissional de pessoas negras, especialmente mulheres negras. No mês da Consciência Negra, empresas como a Votorantim Cimentos estão implementando programas específicos para combater o preconceito racial e reduzir as desigualdades no ambiente de trabalho.

De acordo com o boletim “A Persistente Desigualdade entre Negros e Não Negros no Mercado de Trabalho”, publicado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), as mulheres negras foram as que menos conseguiram colocação profissional durante a retomada das atividades econômicas após a pandemia da Covid-19. A taxa de desocupação para mulheres negras foi de 13,9%, em comparação com 8,9% para mulheres não negras.

Victoria Chiles de Freitas, estudante de Administração de Edealina, é uma das participantes do Programa de Mentoria para Mulheres Negras da Votorantim Cimentos. A iniciativa visa ampliar a participação de mulheres negras em posições estratégicas. Victoria começou sua carreira como aprendiz de produção e agora ocupa a posição de analista de facilities na fábrica da Votorantim Cimentos em Edealina.

Desigualdade

A desigualdade racial no mercado de trabalho continua sendo um desafio no Brasil. As mulheres negras são as mais afetadas, com a maior taxa de desocupação.

Empoderamento

Programas de mentoria como o da Votorantim Cimentos são fundamentais para empoderar mulheres negras e proporcionar oportunidades de desenvolvimento profissional.

Diagnóstico

O Sebrae Startups lançou um projeto para apoiar startups de impacto socioambiental no Brasil. O diagnóstico é uma ferramenta online que ajuda a conhecer e a impulsionar esses negócios que geram impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. As startups que responderem ao diagnóstico até o dia 15 de dezembro terão acesso a benefícios e oportunidades exclusivas.

Impacto

Startups de impacto socioambiental são empresas que resolvem problemas sociais e/ou ambientais por meio de seus produtos e/ou serviços. Elas buscam criar negócios escaláveis e lucrativos, que gerem valor para a sociedade e para o planeta. O Sebrae busca estimular esses modelos de negócios inovadores e alinhados ao movimento ESG e aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Vinícolas

O vice-governador Daniel Vilela visitou Rianápolis, Goiás, para conhecer ações inovadoras que estão transformando a região. Ele destacou duas vinícolas locais que estão produzindo vinhos premiados e promovendo o setor produtivo do estado. Além disso, Vilela visitou a empresa Saborelle, que atua no setor de alimentação e higiene, e elogiou seu crescimento e contribuição para a economia local. A visita destacou o potencial econômico de Rianápolis e a importância de apoiar iniciativas inovadoras para o desenvolvimento contínuo do estado.

Agro em Dados chega à sua 50ª edição

O boletim Agro em Dados chega à sua 50ª edição neste mês de novembro e traz na capa os bioinsumos. Goiás se tornou referência no tema ao criar uma legislação própria, em 2021, e desenvolver o primeiro Programa Estadual de Bioinsumos do Brasil. O conteúdo tradicional do Agro em Dados também está presente nesta edição e, ao baixar o PDF, o leitor tem acesso aos indicadores mais relevantes dos principais segmentos agropecuários goianos: bovinos, suínos, frangos, lácteos, soja e milho. Os números são exibidos em gráficos que facilitam a compreensão e acompanhados por análises da equipe de Inteligência de Mercado Agropecuário da Seapa.

Mais eficiência

Em parceria com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, a Equatorial Goiás está investindo R$ 2 milhões em obra de eficiência energética que vai beneficiar o Autódromo de Goiânia, o Estádio Serra Dourada, a Praça Poliesportiva e o Ginásio Goiânia Arena. A iniciativa prevê a troca de mais de mil luminárias nas praças esportivas e a construção de uma usina solar, que ficará no Autódromo. A obra vai proporcionar cerca de R$ 325 mil de economia na conta de energia todo ano para os cofres públicos.

79% dos brasileiros consomem conteúdos digitais

Pesquisa realizada pela Hotmart, empresa global de tecnologia, e a Fundação Getúlio Vargas mostrou que 79% dos brasileiros estão consumindo algum conteúdo produzido por criadores de conteúdo e influenciadores digitais em 2023. Em 2022, o número de compradores de produtos digitais do mercado brasileiro ultrapassou 20 milhões de pessoas. Desses, mais de 60% já tinham adquirido um produto digital antes. A pesquisa E-commerce Trends 2024 mostra que 28% dos entrevistados compraram cursos, capacitações e consultorias online nos últimos seis meses. Apenas essa categoria de “cursos, capacitações e consultorias” aumentou 18 pontos percentuais na comparação entre 2022 e 2023.

Parcerias

O presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira, representante do cooperativismo goiano que acompanhou a missão de 14 dias ao país asiático, liderada pelo governador Ronaldo Caiado, afirma que há possibilidade de parcerias de empresas de tecnologia da China com as cooperativas goianas, para melhorar nossa produtividade e competitividade. O sistema vai preparar pequenas cooperativas e capacitá-las para exportarem ao mercado chinês, principalmente as ligadas à produção de frutas, mel e própolis.

Resultados McDia 2023

O McDia Feliz bateu recorde histórico em 2023 com a arrecadação de R$ 26,6 milhões, que serão destinados para as causas da saúde e educação. Realizada no dia 26 de agosto, a campanha celebrou 35 anos de impacto positivo, tendo transformado a vida de mais de 11 milhões de crianças e adolescentes ao longo desses anos. O valor arrecadado nessta edição com a venda do sanduíche Big Mac irá beneficiar 72 projetos de 51 instituições que atuam com oncologia pediátrica lideradas pelo Instituto Ronald McDonald, em 42 cidades de 18 estados brasileiros e no Distrito Federal. Além disso, estima-se que irá proporcionar atendimento para quase 500 mil estudantes de redes públicas e até 8 mil educadores em projetos educacionais desenvolvidos pelo Instituto Ayrton Senna em todo o Brasil.

Recuperação de crédito

Em julho, 61,0% das dívidas negativadas foram pagas ou renegociadas em até 60 dias pelos consumidores inadimplentes na região Centro-Oeste, de acordo com o Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian. Goiás se destacou com a melhor performance da região, com 65,5% das dívidas regularizadas. Em uma visão nacional, 59,2% das dívidas negativadas foram regularizadas ou renegociadas no mesmo período. As contas com valores entre R$ 500 e R$ 1.000 foram as mais contempladas, com 68,0% de pagamentos.

Negociação

O setor de “Bancos e Cartões” foi o mais contemplado, com 73,2% das contas negativadas pagas ou renegociadas em até 60 dias após a negativação em julho. Por outro lado, o segmento de “Telefonia” foi o que menos recebeu pagamentos, com apenas 8,6% das dívidas sanadas.

Tá no ranking

O Nordeste liderou o ranking de regiões que mais sanaram dívidas negativadas em julho, com 66,5% das dívidas pagas ou renegociadas em até 60 dias. O Sul veio em seguida com 65,8%, seguido pelo Centro-Oeste com 61,0%, Norte com 59,6% e Sudeste com 53,8%. A Bahia se destacou entre as Unidades Federativas, com 70,2% das contas no vermelho regularizadas.