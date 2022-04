Projeto cultural traz cinema e teatro para cidades goianas

Da redação

Duas cidades goianas – Caçu e Cachoeira Alta – recebem nos próximos dias um projeto gratuito e aberto ao público que pretende levar teatro e cinema de qualidade para a criançada. O Cultura e Sustentabilidade Kinross começa no dia 25 de abril e segue até o dia 29. O grande destaque da programação será a Companhia Mamulengo Fuzuê, que vai subir ao palco para 15 apresentações do espetáculo Benedito, abençoado e bendizido.

A história promete divertir e conscientizar a garotada. Os artistas contam aventuras e desventuras dos apaixonados Benedito e Rosinha, que enfrentam perigos variados para ficar juntos. Premiada em 2017 como o Melhor Espetáculo de Rua do Festival de Cultura Popular de Ilhéus, a peça tem muita música e humor, com bastante interação entre público e artistas. Além disso, destaca mensagens sobre sustentabilidade e a importância da preservação da água, da fauna e da flora.

“O texto do Benedito, abençoado e bendizido já foi encenado em diversas partes do País e sempre com muito sucesso. A peça diverte e encanta a criançada e nos ajuda a cumprir o objetivo de formar novas plateias para o teatro”, diz o produtor Jefferson Bevilacqua, da Magma Cultura.

A programação do Cultura e Sustentabilidade Kinross ocorre dentre de uma sala especial, com 32 confortáveis poltronas e seguindo os protocolos de saúde vigentes em cada município visitado. Para as sessões de cinema, há som estéreo e uma tela de 120 polegadas.

Aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, o projeto faz parte do Cine Teatro Solar e tem realização do Ministério do Turismo e da Magma Cultura. Patrocinado pela Kinross, tem ainda apoio das prefeituras das cidades visitadas.

Roteiro: Caçu – 25 a 27 de abril

Cachoeira Alta – 28 e 29 de abril

Sobre a Magma

A Magma Cultura atua desde 2008 com projetos que disseminam cultura, educação, entretenimento e cidadania por todo o Brasil, apresentando peças teatrais e exibindo conteúdos audiovisuais em unidades móveis, produzidas para funcionar como teatro e cinema sobre rodas. Os projetos realizados pela Magma Cultura estão em consonância com 9 dos 17 ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, iniciativa que visa a mobilizar os países e a população em busca de novos caminhos para melhorar a vida das pessoas em todo planeta. Em 14 anos de estrada, mais de um milhão de pessoas foram beneficiadas pelas atividades promovidas pela Magma e seus patrocinadores.