Projeto Escola no Legislativo recebe alunos da cidade de Pires do Rio

Em sua terceira edição neste ano de 2022, o projeto Escola no Legislativo recebe, na manhã da próxima segunda-feira, 30, alunos do Colégio Estadual Martins Borges, localizado no município de Pires do Rio. Na oportunidade, os estudantes participarão de palestra com o tema “Origem, Evolução Histórica e Importância do Poder Legislativo” e farão uma visita guiada pelo Palácio Maguito Vilela, sede do Parlamento goiano.

A iniciativa estava suspensa há dois anos em razão da pandemia de covid-19 e teve suas atividades retomadas no início de maio. As visitas à sede da Assembleia Legislativa de Goiás podem ser agendadas diretamente pelas escolas ou por indicação de deputados da Casa.

O projeto, que é executado pela Escola do Legislativo, busca estimular o desenvolvimento de uma consciência de cidadania e aproximar a sociedade, por meio da comunidade estudantil, o Legislativo e o trabalho parlamentar que representa os anseios do povo. O intuito é contribuir para uma educação voltada à formação de cidadãos dotados de competências que os habilitem a fazer suas escolhas e a atuar criticamente em seus respectivos cotidianos.

O projeto Escola no Legislativo atende unidades integrantes de toda a rede de ensino de Goiás, tanto públicas quanto privadas. Em média, de 30 a 40 instituições educacionais, do Ensino Fundamental ao Superior, circulam pelas dependências da Alego, anualmente.

A maior parte do público é proveniente de escolas estaduais situadas na Capital e na Região Metropolitana de Goiânia (RGM). Idas pela equipe do programa aos municípios também voltarão a ser realizadas em breve.