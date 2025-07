Projeto Goianas abre inscrições para apoiar ideias inovadoras de mulheres empreendedoras

Mulheres que têm um projeto inovador ou desejam tirar uma ideia do papel podem se inscrever, até o dia 22 de agosto, para participar da seleção do Projeto de Consultoria Goianas S.A, iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), por meio das Escolas do Futuro de Goiás (EFGs). O programa oferece um ciclo gratuito de pré-incubação, voltado à transformação de ideias em empreendimentos de sucesso.

A inscrição deve ser feita pelo link abre.go.gov.br/goianassa. Até 20 projetos serão escolhidos para participar da pré-incubação, que terá duração de cinco meses. O resultado da seleção será divulgado no dia 29 de agosto. Podem participar equipes formadas em Goiás em que a representante do projeto seja, obrigatoriamente, uma mulher (cis ou trans), com no mínimo 16 anos e ensino fundamental completo. Projetos compostos apenas por mulheres recebem um bônus de 20% na pontuação final. Mais informações pelo site efg.org.br/stais (Edital 02/2025 – Programa Goianas S.A).

Durante o período do programa, as participantes terão acesso a consultorias especializadas e poderão desenvolver suas soluções nos ambientes de inovação das EFGs, como o InoveLab – espaço com infraestrutura de coworking e laboratório de prototipagem. O programa Goianas está presente nas unidades das Escolas do Futuro de Goiás voltadas à inovação e tecnologia localizadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Santo Antônio do Descoberto, Mineiros e Valparaíso.

Goianas

O Goianas S.A. é um projeto do programa Goianas na Ciência e Inovação, idealizado pela Secti, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg), o Hub Goiás e a Universidade Federal de Goiás (UFG). O programa tem por objetivo promover políticas de estímulo ao ingresso e à permanência de meninas e mulheres na ciência, tecnologia e inovação em Goiás.

Mabel sanciona lei que obriga distribuidoras de bebidas a fecharem à meia-noite, em Goiânia