Promotor de Justiça do MP assume cargo no Ministério da Justiça

O promotor de Justiça Rodney da Silva, após 26 anos de Ministério Público de Goiás (MPGO, se aposentou na última semana para assumir o cargo de diretor de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A portaria de nomeação, de 6 de março, foi publicada no Diário Oficial da União, Ano LXV, n° 46, na quinta-feira (07). O promotor de Justiça é membro do MPGO desde 1998. Foi coordenador de Inteligência e Segurança Institucional da instituição entre 2009 e 2011 e do Centro Integrado de Investigação e Inteligência de 2019 aos dias de hoje. Antes, ocupou outros cargos diretivos, como o de subprocurador-geral para Assuntos Administrativos e de coordenador do Gabinete de Planejamento e Gestão Integrada.

“Este é um momento ímpar na minha vida, é uma situação diferente e eu tenho vontade de produzir”, comentou Rodney da Silva sobre a nova etapa da carreira. A Senasp, cujo titular é o procurador de Justiça aposentado de São Paulo Mário Sarrubo (ex-procurador-geral do MP paulista), é uma das secretarias mais importantes do Ministério. A Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência é a que conta com maior estrutura dentro da secretaria e do Ministério da Justiça.

“Isso não me traz vaidade, ao contrário, me traz uma responsabilidade imensa porque não temos o direito de errar. Foi isso que falei a Sarrubo, ao receber o convite para dirigi-la”, ressaltou o promotor de Justiça.

Confira as atribuições da diretoria

Conforme dispõe o Decreto 11.348/2023, à Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência, cargo que Rodney da Silva assume, compete:

I – assessorar a secretaria nas atividades de inteligência e operações policiais, com foco na integração com os órgãos de segurança pública federais, estaduais, municipais e distritais;

II – implementar, manter e modernizar redes de integração e de sistemas nacionais de inteligência de segurança pública;

III – promover a integração das atividades de inteligência de segurança pública, em consonância com os órgãos de inteligência federais, estaduais, municipais e distritais que compõem o Subsistema de Inteligência de Segurança Pública;

IV – coordenar o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional e promover a integração dos centros integrados de comando e controle regionais;

V – subsidiar o secretário na definição da política nacional de inteligência de segurança pública quanto à doutrina, à forma de gestão, ao uso dos recursos e às metas de trabalho;

VI – promover, com os órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência, a integração e o compartilhamento de dados e conhecimentos necessários à tomada de decisões administrativas e operacionais por parte da secretaria; e

VII – propor ações de capacitação relacionadas com a atividade de inteligência de segurança pública, a serem realizadas em parceria com a Diretoria de Ensino e Pesquisa.

Currículo do promotor se destaca

Dono de um currículo de excelência, o promotor se aposenta para empregar seu conhecimento em relevantes ações nacionais. Entre 2003 e 2007, Rodney da Silva foi coordenador do Grupo de Repressão ao Crime Organizado na unidade de Catalão. Em 2007, foi coordenador do então Centro de Apoio do Controle Externo da Atividade Policial e, em 2008, assumiu o Centro de Apoio Operacional de Combate ao Crime Organizado.

Simultaneamente à coordenação de Inteligência e Segurança Institucional, entre 2009 e 2011, também foi responsável pela implantação e coordenação do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro no MPGO e chefiou o Grupo de Segurança Institucional, Tecnologia da Informação e Crimes Cibernéticos do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas nos anos de 2010 e 2011.

Em 2011 e 2012, atuou na coordenação de Planejamento e Gestão Integrada do MPGO e foi membro colaborador, neste mesmo período, da Comissão de Planejamento Estratégico e Acompanhamento Legislativo do CNMP. De 2012 a 2013, foi membro colaborador da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro do CNMP.

De 2013 a 2016, Rodney da Silva exerceu o cargo de subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Administrativos do MPGO.

Durante o período que assumiu a coordenação do GAECO, Inteligência e da Segurança Institucional do MPGO, entre 2019 e 2024, foi simultaneamente coordenador de Inteligência do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosos (GNCOC), vinculado ao Conselho Nacional de Procuradores-Gerais, precisamente nos anos de 2021 e 2022.

Assim como foi diretor da Escola Nacional do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, desde 2022 aos dias atuais.

Coordenou ainda a Secretaria Executiva de Segurança Institucional e o Comitê de Políticas de Segurança Institucional, vinculados à Comissão de Preservação da Autonomia do MP, do Conselho Nacional do MP, de 2023 a 2024.

O currículo de excelência e o trabalho desenvolvido ao longo de mais de duas décadas fizeram do promotor de Justiça de Goiás merecedor do convite para assumir posto de relevância em âmbito nacional, em atividades que têm como princípios a integração e modernização de sistemas ligados à inteligência e às operações interagências da segurança pública.

Neste sentido, o procurador-geral de Justiça Cyro Terra Peres enfatiza: “Rodney da Silva dedicou parte da sua vida ao Ministério Público e somos todos muito gratos por isso. Destaco o trabalho dele à frente do nosso Centro de Investigação e Inteligência, onde foi responsável por dar forma à estruturação feita pela Procuradoria-Geral de Justiça naquele órgão, tornando-o um modelo para o País”.

Sobre o MPGO, Rodney da Silva declarou: “só tenho a dizer da gratidão eterna a cada um. Foi aqui que aprendi muito, aprendi a ter resiliência, humildade, e entender que a gente está aqui para servir”.