Proposta homenageia Regina Pimenta Peixoto, mãe do deputado Bruno Peixoto, com nome de colégio estadual em Goiânia

O deputado estadual Charles Bento (MDB) propôs, durante a sessão ordinária desta terça-feira, 29, que o novo colégio estadual, em fase de construção no setor Center Ville, em Goiânia, receba o nome de Regina Pimenta Peixoto Moura, mãe do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), deputado estadual Bruno Peixoto (UB).

Regina Pimenta faleceu há cinco anos vítima de câncer. É mencionada como uma mulher de fé e dedicada à causas sociais.

Ao justificar a proposta, Charles Bento ressaltou que a homenagem representa não apenas um tributo à memória de Regina, mas também uma forma de eternizar o legado de uma mulher que inspirou valores como humildade, empatia e solidariedade, especialmente, com aqueles que mais precisam.

“É uma maneira de reconhecer tudo o que a senhora Regina representou, não só para sua família, mas também para todos que a conheceram. O nome dela estará associado à educação, à formação de jovens, à esperança no futuro. Isso tem um significado especial”, declarou Charles Bento.

O presidente Bruno Peixoto agradeceu a iniciativa e destacou, com orgulho, a contribuição da mãe para sua formação pessoal e, sobretudo, para sua vida pública. “Minha mãe foi uma mulher de Deus, que dedicou sua vida ao próximo e que sempre me ensinou a servir. Essa homenagem é um gesto que me deixa extremamente feliz e que eterniza tudo o que ela representou em minha vida”, disse Bruno Peixoto.

Quem foi Regina Peixoto?

Natural de Goiânia, Regina Pimenta Peixoto foi uma das pioneiras no comércio da Região da 44, estabelecendo-se como uma das primeiras comerciantes da área, onde atuava com uma loja de roupas femininas. Além disso, ela também foi pastora, dedicando-se ao serviço religioso e à assistência social, destinando parte de sua renda para auxiliar comunidades carentes e mais de dez igrejas.

Casada com o empresário e vereador Sebastião Peixoto (PSDB), Regina atuou ainda no ramo de revenda de combustíveis ao lado do marido, sendo reconhecida por sua competência e liderança nesse setor. Mãe do deputado estadual Bruno Peixoto e do ex-vereador por Goiânia Wellington Peixoto, ela faleceu no dia 29 de abril de 2020, após uma luta de dez meses contra o câncer.