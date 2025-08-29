search
Educação

Prouni divulga resultado da lista de espera do 2º semestre

Pré-selecionados devem comprovar informações entre 29 de agosto e 5 de setembro, presencialmente ou de forma virtual


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 29/08/2025 - 17:40

Foto: Juca Varella/Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu), divulgou nesta sexta-feira, 29 de agosto, o resultado da lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao segundo semestre de 2025. Os candidatos já podem consultar se foram pré-selecionados no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

 

Comprovação obrigatória

Os pré-selecionados devem comprovar as informações prestadas na inscrição entre 29 de agosto e 5 de setembro, diretamente na instituição de ensino escolhida. A entrega pode ser presencial ou por meio eletrônico. As instituições devem disponibilizar campo específico em suas páginas para envio digital ou, caso não seja possível, receber presencialmente a documentação, emitindo comprovante da entrega em ambos os casos.

O registro da aprovação ou reprovação do candidato, assim como a emissão do termo de concessão de bolsa, deve ser feito pelas instituições participantes entre 30 de agosto e 12 de setembro. As universidades que adotarem processo próprio de seleção precisam ter comunicado previamente os candidatos e não podem aplicar critérios mais rigorosos que os de seus processos regulares, nem cobrar qualquer taxa.

 

Bolsas ofertadas

Nesta edição, foram disponibilizadas mais de 211 mil bolsas, sendo 118 mil integrais e 93 mil parciais, em 370 cursos de 887 instituições privadas de ensino superior em todo o país. Administração foi o curso com maior número de bolsas (13.774), seguido de direito (13.152), pedagogia (11.339) e educação física (8.939). Para medicina, foram ofertadas 1.159 bolsas, das quais 988 integrais e 171 parciais.

Últimos dias para inscrições no Vestibular UFG 2026

 

