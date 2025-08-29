Últimos dias para inscrições no Vestibular UFG 2026

Termina na próxima sexta-feira, 5 de setembro, às 17 horas, o período de inscrições para o Vestibular UFG 2026. São ofertadas 2.209 vagas em mais de 75 cursos de graduação. O processo seletivo também contará com cadastro de reserva, permitindo que candidatos aprovados fora do número de vagas possam ingressar futuramente na Universidade. A medida, somada ao SiSU (Sistema de Seleção Unificada), busca garantir o preenchimento total das vagas. Todas as informações estão disponíveis no site do Instituto Verbena.

Formação de excelência

O pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Goiás, Israel Elias Trindade, destacou que a Universidade está entre as mais relevantes instituições de ensino superior do Brasil, resultado de pesquisas, extensão e atividades culturais. Segundo ele, ingressar na UFG significa mais que uma formação profissional, é uma oportunidade de desenvolvimento amplo.

Provas em oito cidades

As provas serão aplicadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Cidade de Goiás, Itumbiara, Uruaçu, Iporá, Rio Verde e Cidade Ocidental. A diretora executiva do Instituto Verbena, Claci Rosso, ressaltou que a aplicação em oito cidades amplia a democratização do ensino superior, ao reduzir deslocamentos e facilitar a participação dos candidatos.

O Instituto Verbena/UFG mantém Central de Atendimento pelo telefone (62) 3121-3115 e e-mail [email protected], de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

