Saneago lança serviço on-line de mudança de titularidade

Companhia amplia facilidades digitais e disponibiliza mudança de titularidade pela internet


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 29/08/2025 - 14:16

Foto/divulgação: Saneago

A Saneago lançou nesta semana a mudança de titularidade de forma totalmente on-line, pela Agência Virtual no site da Companhia. Antes disponível apenas nas unidades presenciais, o serviço passa a integrar as facilidades digitais para garantir praticidade, agilidade e comodidade aos clientes, que podem realizar o processo a qualquer hora do dia.

Atendimento digital

Segundo a Saneago, a mudança de titularidade está entre os serviços mais solicitados nos pontos de atendimento. A digitalização impacta diretamente a rotina da população, sobretudo em municípios maiores. O superintendente de Atendimento ao Cliente, Fábio Marques, afirmou que a iniciativa faz parte da estratégia de transformação digital da Companhia, oferecendo um atendimento moderno e acessível.

 

Passo a passo

Para solicitar, é necessário acessar o site www.saneago.com.br, escolher a opção “Agência Virtual” e seguir as instruções. O processo exige documentos como CPF, selfie segurando o documento e comprovante de vínculo com o imóvel, todos em formato PDF, JPG ou PNG de até 5 MB. O prazo de análise é de até dez dias, com resposta enviada ao e-mail informado.

Além da mudança de titularidade, a Agência Virtual disponibiliza emissão de segunda via, religação, consulta de consumo, registro de falta de água ou vazamentos. Já serviços como vazamentos, falta de água, débitos, religação e qualidade da água podem ser solicitados automaticamente pela Central 08006450115 ou WhatsApp (62) 32699115, apenas informando o número da unidade consumidora.

Com a novidade, a Saneago reforça o compromisso de ampliar a lista de serviços digitais, facilitar o acesso dos clientes e fortalecer sua atuação no saneamento básico em Goiás.

