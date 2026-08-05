Tem mais de 60 anos e quer ter segurança para usar o celular? Saiba detalhes do curso de graça oferecido em Goiás

Usar aplicativo de banco, chamar um carro pelo celular, acessar um serviço de saúde pela internet ou identificar uma tentativa de golpe pode ser complicado para quem não cresceu cercado por tecnologia. Para ajudar justamente esse público, Anápolis está com inscrições abertas para um curso gratuito destinado a pessoas com 60 anos ou mais.

É o Cidadão Tech 60+, programa de inclusão digital realizado pela Prefeitura de Anápolis em parceria com o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-GO).

As inscrições seguem até 31 de agosto. A participação é gratuita e pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) terão prioridade.

A formação terá carga horária de 60 horas e será realizada presencialmente no Centro de Formação Profissional Munir Calixto (CENFOR), em Anápolis.

O que os participantes vão aprender?

O curso foi pensado para situações práticas do dia a dia. Os participantes aprenderão a utilizar o celular e diferentes tipos de aplicativos, incluindo ferramentas de comunicação, transporte e serviços bancários.

Também haverá orientação para acessar serviços públicos digitais, inclusive aqueles relacionados à saúde.

Outro assunto importante será a segurança na internet. O programa ensinará medidas de prevenção contra golpes digitais, além de abordar redes sociais e cidadania digital.

Até a inteligência artificial entrou na programação. Os participantes terão contato com noções sobre a tecnologia e poderão entender melhor como ferramentas de IA funcionam e podem aparecer no cotidiano.

A intenção é ampliar a autonomia das pessoas mais velhas, facilitando o acesso à informação, à comunicação e a serviços que estão cada vez mais presentes no ambiente digital.

Precisa saber usar o celular para participar?

A proposta do programa é justamente promover a inclusão digital. O conteúdo será apresentado por educadores sociais capacitados, com material pedagógico desenvolvido de acordo com as necessidades do público 60+.

As aulas serão presenciais e terão duração total de 60 horas.

Como fazer a inscrição

Existem duas maneiras de se inscrever. Pela internet, o interessado deve preencher o formulário disponibilizado pelo programa.

Também é possível fazer a inscrição presencialmente no próprio CENFOR, localizado na Avenida Central, nº 305, no Setor Industrial Munir Calixto, em Anápolis.

Confira:

Quem pode participar: pessoas com 60 anos ou mais;

pessoas com 60 anos ou mais; Quanto custa: gratuito;

gratuito; Carga horária: 60 horas;

60 horas; Prazo de inscrição: até 31 de agosto;

até 31 de agosto; Prioridade: inscritos no CadÚnico;

inscritos no CadÚnico; Local: CENFOR;

CENFOR; Endereço: Avenida Central, nº 305, Setor Industrial Munir Calixto, Anápolis;

Avenida Central, nº 305, Setor Industrial Munir Calixto, Anápolis; Inscrição on-line: https://programandoofuturo.odoo.com/formulario/gh5l3R5vieAnkN9G67vOcg.

Leia mais: