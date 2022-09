Provas do concurso público da Seduc serão aplicadas neste domingo

As provas objetivas e discursivas do concurso público da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) serão aplicadas neste domingo, 25, em 26 municípios goianos. São 5.050 vagas para o cargo de professor nível III, do quadro permanente do magistério da pasta. Uma novidade desse certame é a oferta, de forma inédita, de vagas para profissionais Indígenas, Quilombolas, intérpretes de Libras e instrutores de Libras e Braille.

Para consultar os locais de prova, os candidatos devem acessar a aba de inscrição no portal do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), organizador do certame, no endereço eletrônico www.iades.com.br

A prova terá duração de até cinco horas, com início às 13h. O candidato deve comparecer com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta preta, de material transparente, de documento de identidade original e comprovante de inscrição, que está disponível no portal do Iades ( www.iades.com.br ).

O certame prevê ainda uma segunda etapa, a prova de títulos, que possui apenas função classificatória. Serão convocados para essa fase todos os candidatos não eliminados nas provas objetiva e discursiva. Os aprovados vão atuar na rede estadual de ensino, que atualmente conta com mais de mil unidades escolares e atende mais de 500 mil estudantes, em todas as regiões do Estado.

A carga horária de trabalho, estabelecida pela Seduc, pode ser de 20, 30 ou 40 horas semanais. A remuneração inicial varia de R$ 1.971,69 a R$ 3.943,37 e serão acrescidos auxílio-alimentação, no valor de R$ 500; e auxílio aprimoramento, também de R$ 500, nos termos das legislações vigentes.