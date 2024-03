Publicado edital com vagas para a Diretoria-Geral de Polícia Penal

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Administração (Sead), publicou edital de processo seletivo simplificado que visa selecionar 75 profissionais para vagas temporárias nos cargos de médico psiquiatra, psicólogo, assistente social e terapeuta ocupacional para atendimento na Diretoria-Geral de Polícia Penal (DGPP).

As inscrições serão iniciadas em 2 de abril e seguem até dia 15 do mesmo mês, exclusivamente pela internet, no Portal de Seleção (www.selecao.go.gov.br). O valor da taxa para participar do processo seletivo será de R$ 55,00 para a função de médico psiquiatra e R$ 40,00 para as demais funções. O processo ocorrerá em duas etapas: análise curricular e entrevista, ambas de caráter classificatório e eliminatório.

A remuneração mensal para a função de médico psiquiatra será de R$ 6.379,89, e de R$ 2.500,00 para os demais cargos, acrescido de gratificação de risco de vida no valor de R$ 525,00. O vencimento das funções de psicólogo, assistente social e terapeuta ocupacional será ainda acrescida de vale-alimentação no valor de R$ 500,00

Os profissionais selecionados serão lotados na DGPP e a duração do contrato é de três anos, havendo possibilidade de ser prorrogado por mais dois anos. Para informações detalhadas sobre o processo, os candidatos deverão consultar o Edital 003/2024, disponível no Portal de Seleção (www.selecao.go.gov.br).