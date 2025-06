A Associação Cultural Vila Alzira está com inscrições abertas para a seleção de duas quadrilhas juninas de Aparecida de Goiânia que se apresentarão no encerramento das comemorações dos 30 anos do projeto “Ponto de Cultura Vila Alzira”. O evento, marcado para o dia 4 de julho de 2025, busca valorizar a cultura popular e destacar o trabalho de grupos locais que mantêm viva a tradição das festas juninas na região.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 10 de junho de 2025, por meio do formulário disponível no site da associação. Cada uma das quadrilhas juninas selecionadas receberá um cachê de R$ 5 mil, além de certificado de participação. A iniciativa visa não apenas incentivar a produção artística, mas também fortalecer a identidade cultural das periferias da Região Metropolitana de Goiânia.

Podem participar grupos sediados em Aparecida de Goiânia, que deverão preparar uma apresentação com duração entre 30 minutos e 1 hora. A curadoria do projeto divulgará os selecionados no dia 14 de junho, através das redes sociais da Vila Alzira e da imprensa local.

O evento é uma oportunidade para as quadrilhas juninas mostrarem seu talento e contribuírem para a preservação dessa manifestação cultural tão importante no calendário festivo do Brasil. A Vila Alzira reforça, assim, seu compromisso com a democratização do acesso à cultura e o apoio aos artistas da região. Os interessados podem acompanhar as redes sociais da Associação Cultural Vila Alzira (@pontodeculturavilaalzira) ou acessar o site oficial.

Leia também: Mais de 60 mil pessoas participam do Totus Tuus 2025 em Goiânia