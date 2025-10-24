“Queremos uma cidade cada vez mais voltada para as pessoas”, diz Mabel durante desfile em comemoração aos 92 anos de Goiânia

O prefeito Sandro Mabel participou do desfile cívico-militar em comemoração aos 92 anos de Goiânia, na manhã desta sexta-feira (24/10), na Av. 24 de Outubro. Durante o evento, Mabel ressaltou que a Prefeitura já prepara a capital para o centenário, trabalhando para dar, cada dia mais, qualidade de vida para a população. Estiveram presentes também o vice-governador Daniel Vilela, comandante de Operações Especiais do Exército Brasileiro, general Sérgio Alexandre de Oliveira, além de outras autoridades civis e militares. No total, mais de 20 mil pessoas participaram do evento, segundo estimativas.

O prefeito ressaltou a alegria de comemorar os 92 anos da capital e preparar Goiânia para o seu primeiro centenário. “Temos o desafio que é fazer uma cidade para as pessoas. Para que, cada vez mais, o goianiense possa ter vez na cidade. Por isso, estamos priorizando o transporte coletivo, a questão das creches e escolas para que as mães possam deixar os seus filhos com a certeza de que terão um bom ensino. E a saúde, que eu considero o maior desafio. É uma saúde que foi muito judiada ao longo do tempo. Nós vamos fazer uma revolução na saúde, vamos colocar muitos recursos, para que a gente possa ter também uma Goiânia mais saudável”, disse.

Mabel ainda reforçou que projeta Goiânia mais moderna quando a cidade completar os seus cem anos. “Uma cidade voltada para as pessoas. A pessoa sair de manhã satisfeita, porque ela vai encontrar um trânsito bom, vai encontrar uma segurança boa. Se ela está com problema de saúde, vai resolver num hospital ou num posto. Que a criança dela está na escola. Essa é a cidade que nós queremos dar aos goianenses”, mostrou.

O vice-governador Daniel Vilela reafirmou o total apoio do governo à administração municipal e destacou o espírito acolhedor e de oportunidades da capital. “Goiânia é hoje, junto com Goiás, o segundo local do Brasil que mais recebe pessoas de outros estados. Graças à segurança plena que tem o cidadão que vive aqui na nossa capital e no nosso estado. Graças a ser uma cidade de oportunidades, uma cidade que gera renda. Uma cidade que tem educação e saúde públicas de qualidade. E, ao longo dos próximos anos, nós estaremos juntos aqui, comemorando cada vez mais conquistas e a garantia de Goiânia ser uma cidade de referência e de qualidade de vida para toda a população”, frisou.

O desfile contou com participação de autoridades civis e militares, bandas de música da Rede Municipal de Educação, do Circo Laheto e do Coral Vozes em Canto, bandas marciais de escolas particulares, instituições sociais e corporações das forças de segurança municipal, estadual e federal, em um grande ato de celebração à cidade.

Além disso, o evento teve a atração especial de grupos tradicionais de Folia de Reis que levaram para a avenida as cores, sons e danças que representam a alma do povo goiano.

Ao final do desfile, Mabel, ao lado de Daniel Vilela e demais autoridades, cantou parabéns para Goiânia junto à mesa de 92 metros com bolos de pote que foram distribuídos para o público presente. “Desejo que Goiânia seja a cidade mais linda do mundo, boa de morar”, disse ao final dos parabéns.

Estiveram presentes também a vice-prefeita Coronel Cláudia; o prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela; os deputados Lincoln Tejota e Cairo Salim; os vereadores Markim Goyá, Dr. Gustavo, Rodrigo Rizzo, Willian Veloso, Coronel Urzêda, William do Armazém e Tião Peixoto, além de secretários da gestão e outras autoridades.

Amor por Goiânia

Moradora da Vila Santa Helena e aposentada, Maria Marlene Viana de Souza, de 81 anos, não perde um desfile cívico-militar do Aniversário de Goiânia e a presença dela e da família já virou uma tradição. “Sou nascida em Goiânia e esta cidade é tudo para mim. Não mudo nunca daqui”, revelou.

Já Júlio Mariano do Prado, morador de Campinas, é mineiro de Ituiutaba, mas se apaixonou por Goiânia, onde mora desde menino. “Para mim, aqui é tudo. Gosto muito de Goiânia. Se não gostasse, eu não morava aqui”, brincou, com bom humor. Ele revelou que é espectador assíduo dos desfiles. “Não só do aniversário da cidade, do 7 de setembro também”, completou.

O policial militar Paulo Henrique Ferreira Gandori também explicou que a presença nos desfiles cívico-militares é uma tradição em sua família. “Minha mãe ensinou para nós que é patriotismo. Então, desde pequeno, ela nos trazia, depois nós passamos a participar. E eu, como policial militar, também participava na cavalaria do desfile. E eu amo desfile. Isso aqui é uma tradição que nunca pode acabar, principalmente sendo feito no aniversário de Goiânia e na Avenida 24 de outubro, o que o torna ainda mais especial”, disse.

