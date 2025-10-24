Governo de Goiás transforma Goiânia em referência de inovação e qualidade de vida

Goiânia chega aos 92 anos de história, nesta sexta-feira (24/10), repleta de iniciativas do Governo de Goiás que consolidaram uma cidade moderna e singular, com avanços em áreas como saúde, segurança, educação, infraestrutura, inovação tecnológica e negócios. Os investimentos do Estado fortalecem o espaço urbano, impulsionam o desenvolvimento econômico, fomentam o turismo e garantem qualidade de vida, projetando a capital para o país.

Um dos destaques deste trabalho é a recente inauguração do Complexo Oncológico de Referência do Estado (Cora), que recebeu R$ 255 milhões em recursos estaduais para viabilizar atendimento oncológico a crianças e adolescentes na rede pública de saúde. A unidade, localizada no Residencial Barravento, às margens da BR-153, é 100% dedicada à luta contra o câncer e equipada com itens de alta tecnologia.

Para garantir um cuidado mais ágil, efetivo e humanizado, o Cora recebeu R$ 63,2 milhões em equipamentos de alta tecnologia. Entre os destaques estão a ressonância magnética integrada ao centro cirúrgico, dispositivos de robótica, recursos da realidade virtual e aumentada, além de uma ala Transplante de Medula Óssea (TMO) inteligente para assegurar excelência na assistência aos pacientes.

Segurança plena

A segurança nas ruas é outro ponto de destaque. Goiânia, que chegou a figurar como a 21ª cidade mais violenta do país em 2013, atualmente, é uma das mais seguras no território nacional. Nos últimos 7 anos, os índices criminais caíram drasticamente. Os roubos a transeuntes diminuíram 92%, com 2.080 casos em 2025 até o momento, contra 25.717 em 2018. Já o roubo a comércio também reduziu 92%, sendo 171 casos agora e 2.242 em 2018.

Os casos de roubo a residência tiveram queda de 85%, são 200 registros em 2025 contra 1.330 em 2018. Até outubro deste ano, foram apenas seis ocorrências de roubo de carga, ao passo que em 2018, o número chegou a 248 nas ruas da capital, uma diferença de 98%. A transformação é fruto da especialização de tropas, aquisição de equipamentos, aprimoramento dos serviços de inteligência e integração entre as forças de segurança pública.

Mobilidade sustentável

A qualificação do transporte coletivo também tem sido prioridade do governo. A renovação da frota está em andamento com ênfase em modelos que combinam energia renovável e mais limpa. Para atender os usuários que circulam na Região Metropolitana de Goiânia, serão entregues 130 novos veículos até 2026, sendo 50 elétricos, 32 movidos a biometano e 48 com tecnologia Euro VI. As linhas alimentadoras já receberam 251 novos veículos somente neste ano.

Além disso, o Eixo Anhanguera foi totalmente requalificado com a reforma dos 19 terminais e serviços na pista de rodagem. As novas estruturas conferem mais conforto, tecnologia e acessibilidade aos passageiros. Em paralelo, o sistema de bilhetagem foi modelado para atender melhor aos trabalhadores, reduzindo custos e permitindo mais flexibilidade na escolha de trajetos. As melhorias foram implementadas sem impacto para o bolso do passageiro que usufrui de tarifa congelada em R$ 4,30 desde 2019.

Polo de inteligência artificial

Goiânia abriga um dos principais polos de Inteligência Artificial do Brasil e se tornou celeiro de iniciativas inovadoras, condição viabilizada por marco legal pioneiro criado pelo Governo para incentivar o setor. O Centro de Excelência em Empreendedorismo Inovador (Hub Goiás) já apoiou a criação e a aceleração de 160 startups. O Centro de Excelência em Inteligência Artificial (Ceia) é referência na América Latina e abriga o primeiro Centro de Competências em Tecnologias Imersivas Aplicadas a Mundos Virtuais do Brasil. Além disso, o Estado lançou recentemente o programa de incubação de startups Epicentro de Inteligência Artificial. A capital também é sede da Campus Party Goiás desde 2019, um dos maiores eventos de tecnologia do país.

Grandes eventos e preservação

A preservação da memória e estilo arquitetônico original de Goiânia, bem como a recondução de Goiânia como palco de grandes atrações que movimentam economia e lazer, foram priorizados. O patrimônio Art Déco na Praça Cívica recebeu investimento de R$ 19 milhões, com obras de restauração no Centro Cultural Marieta Telles, prédio da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Cine Cultura. As obras na antiga Procuradoria-Geral do Estado e Museu Zoroastro Artiaga estão em andamento.

O Colégio Lyceu de Goiânia também está em fase final de reconstrução, com entrega prevista para 2026. O local vai receber um novo modelo de ensino bilíngue, com a adoção do francês nas aulas. Referência cultural goiana, a Escola do Futuro de Goiás (EFG) em Artes Basileu França passa por grande revitalização e terá a estrutura ampliada com um aporte de R$ 45,5 milhões. Serão construídos quatro novos blocos dedicados à música, artes visuais, circo, teatro e dança. A área construída passará de 1,8 mil metros quadrados para mais de 9 mil.

O Autódromo Internacional de Goiânia está sendo reformado para sediar a etapa da MotoGP em março de 2026, recolocando Goiás na rota mundial do esporte. Dentro do calendário anual, o Natal do Bem 2025, um dos maiores eventos natalinos do país, já está sendo montado no Centro Cultural Oscar Niemeyer para receber o público entre 14 de novembro e 4 de janeiro de 2026. A expectativa é de superar 1,5 milhão de visitantes neste ano.

