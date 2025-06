Quina de São João: Bolão goiano é premiado com R$ 19 milhões

Um bolão registrado em Goiânia levou um dos principais prêmios da Quina de São João, concurso 6760, realizado no sábado (28). A aposta premiada foi feita na lotérica Casa da Fortuna e rendeu cerca de R$ 19 milhões ao grupo de ganhadores, segundo dados divulgados pela Caixa Econômica Federal. Ao todo, 13 apostas em todo o país acertaram as cinco dezenas sorteadas (12 – 19 – 20 – 25 – 34) e dividiram o prêmio de aproximadamente R$ 261 milhões.

Além do bolão de Goiânia, apostas vencedoras também foram registradas em Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraíba, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Em Goiás, o sorteio ainda teve 48 apostas que acertaram a quadra (quatro números), garantindo juntas mais de R$ 1 milhão em prêmios, o que reforça a força do estado entre os contemplados.

A Quina de São João, por tradição, não acumula, garantindo sempre distribuição integral do prêmio principal. Segundo a Caixa, este foi um dos maiores valores pagos na história da modalidade. Em outros concursos recentes, a Mega-Sena, que acumulou na quarta-feira (26), terá prêmio estimado em R$ 100 milhões no próximo sorteio, enquanto a Lotofácil premiou dezenas de apostas com valores superiores a R$ 1,5 milhão cada no concurso 3112. Para quem quiser tentar a sorte, as apostas para os próximos sorteios podem ser feitas até uma hora antes das extrações nas casas lotéricas credenciadas ou pelo site/app Loterias Caixa.