Rally dos Sertões: Goiás Turismo distribui ingressos para Super Prime

Em clima de preparação para os Sertões, o maior Rally das Américas, a Goiás Turismo promove, na próxima terça-feira (22/7), um adesivaço nas imediações da Casa do Turismo, na Rua 30, Setor Central, em Goiânia. Cada motorista que passar pelo local, adesivar o carro e levar dois quilos de alimentos não perecíveis, entre 9h e 17h, ganhará um ingresso para a arquibancada do Super Prime, que será realizado no sábado, 26 de julho, a partir das 17h, na Área Flamboyant, ao lado do Centro Cultural Oscar Niemeyer.

“Depois de sete anos, Goiânia volta a sediar a largada deste importante evento esportivo, que tem cunho também social e ambiental. Tenho certeza de que o goianiense e os moradores da Região Metropolitana irão lotar as arquibancadas para prestigiar o Super Prime”, projeta o presidente da Goiás Turismo, Roberto Naves, ao informar que 1,8 mil ingressos serão disponibilizados para a população durante o adesivaço.

Fase preliminar

O “aperitivo” do Rally dos Sertões começa no sábado, 26 de julho, às 8 horas, quando os 159 veículos participantes, entre motos, carros e UTVs (veículo utilitário multitarefas), percorrem aproximadamente seis quilômetros em Senador Canedo. Os oito mais rápidos de cada categoria se classificam para o Super Prime, que nada mais é do que uma disputa eliminatória dois a dois em um circuito fechado na Área Flamboyant. Arquibancadas serão montadas no local para receber um público de aproximadamente 10 mil pessoas.

A largada da 33ª edição do Rally dos Sertões será no domingo, 27 de julho. A edição de 2025 terá 3.482 quilômetros de percurso e passará por seis cidades de cinco estados – além de Goiás, estão previstos trechos por Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Alagoas. A premiação ocorre no dia 3 de agosto, na Praia do Francês, em Marechal Deodoro (AL).

