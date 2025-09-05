Rancheiros Horse Show: Quarto de Milha é protagonista em Goiânia neste final de semana

A raça Quarto de Milha segue firme como a mais popular do país, reunindo criadores, investidores e apaixonados por cavalos em todas as regiões.

Versátil, veloz e inteligente, é presença marcante no esporte, no trabalho rural e nas pistas de competição.

Em Goiás, esse protagonismo ganha força neste sábado, 06, com a abertura da 5ª edição do Rancheiros Horse Show, no Parque Agropecuário de Goiânia. Lembrando que a exposição segue até dia 12 durante a Goiás Genética.

Confraternização e negócios

O evento começa com um grande encontro de amigos e famílias quartistas, em um almoço que promete ser o ponto de partida para dias de negócios, genética e paixão pelos cavalos até dia 12.

Durante a abertura, os animais serão apresentados ao público, reforçando o caráter único do modelo de comercialização que tem marcado o sucesso da iniciativa desde a sua primeira edição.

Credibilidade e tradição

À frente da organização, Salvador Farina destaca que o diferencial do Rancheiros Horse Show que é justamente a proximidade entre comprador e vendedor:

“É o olho no olho que bate o martelo. Colocamos os animais de frente para quem vai investir, e é isso que garante a seriedade e a credibilidade que o evento construiu nestes anos.”

Essa fórmula tem se mostrado vitoriosa. A expectativa para esta edição é movimentar até R$ 1,2 milhão em negócios, com a venda de animais de linhagens consagradas e garanhões que terão sêmen comercializado para reforçar plantéis em todo o Brasil.

Espaço para inovação

Além da genética de ponta, o Rancheiros Horse Show se insere na programação da Goiás Genética 2025, iniciativa que amplia o ambiente de networking e negócios, conectando criadores, investidores e parceiros estratégicos do agronegócio.

Ponto de encontro do Quarto de Milha

Mais que uma exposição, o Rancheiros Horse Show já se consolidou como um espaço de convivência e fortalecimento da comunidade quartista.

Uma vitrine de oportunidades que une tradição, inovação e a paixão por uma raça que, ano após ano, reafirma sua posição como a grande força do mercado equino nacional.

