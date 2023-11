Reaplicação das provas do Enem já pode ser solicitada

Os candidatos que perderam as provas do Enem já podem solicitar a reaplicação das mesmas. O prazo vai desta segunda-feira (13) até sexta-feira (17).

Podem solicitar aqueles que tiveram problemas logísticos (desastres naturais, falta de energia elétrica, falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante que solicitou o uso do leitor de tela, erro de execução do procedimento de aplicação que incorra em comprovado prejuízo ao participante) ou foram acometidos por doenças infectocontagiosas (tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenzae, doença meningocócica e outras meningites, varíola, varíola dos macacos, Influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela e Covid-19).

As solicitações podem ser feitas pela Página do Participante. As provas serão realizadas nos dias 12 e 13 de dezembro.