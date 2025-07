Receita Federal paga nesta quinta o 3º lote de restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal libera nesta quinta-feira, 31 de julho, o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2025. Segundo informações da Agência Brasil, o lote contempla cerca de 7,2 milhões de contribuintes, totalizando R$ 10 bilhões em restituições — o maior da história em número de beneficiados e o segundo maior em valor.

Além das declarações entregues dentro do prazo neste ano, o pagamento também inclui restituições residuais de anos anteriores. O crédito será depositado diretamente na conta bancária ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração.

A maior parte do montante será destinada a contribuintes com prioridade legal ou preferencial. Veja a distribuição:

6.316.894 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber via Pix;

755.978 contribuintes sem prioridade legal;

83.575 pessoas entre 60 e 79 anos;

35.315 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

15.988 pessoas acima de 80 anos;

11.298 contribuintes com deficiência física, mental ou com doenças graves.

De acordo com a Receita Federal, mesmo sem previsão legal, os contribuintes que utilizaram simultaneamente a declaração pré-preenchida e Pix passaram a ter prioridade no recebimento da restituição neste ano.

Como consultar a restituição

A consulta ao lote foi liberada no último dia 24 e pode ser feita no site da Receita Federal (gov.br/receitafederal), acessando a área “Meu Imposto de Renda” e clicando em “Consultar a Restituição”. Também é possível utilizar o aplicativo da Receita para celulares e tablets.

Se o contribuinte não estiver na lista, deve acessar o e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte), verificar o extrato da declaração e corrigir possíveis pendências por meio de uma declaração retificadora.

Conta inativa e resgate de valores

Caso o depósito não seja efetuado na conta informada — por exemplo, se ela estiver desativada — o valor ficará disponível para saque por até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte pode reagendar o crédito em qualquer conta de sua titularidade por meio do Portal BB ou pelos telefones: 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades), 0800-729-0088 (exclusivo para pessoas com deficiência auditiva).

Após um ano, o contribuinte precisará solicitar o resgate da restituição no Portal e-CAC, acessando “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.