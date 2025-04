Região da 44 fecha no dia 1⁰ de maio, mas reabre nos dias 2 e 3

No próximo 1⁰ de maio, em virtude do feriado do Dia do Trabalho, as galerias e shoppings da Região da 44, em Goiânia, estarão fechados. Mas o segundo maior polo de confecção e distribuição de moda do Brasil reabre na sexta-feira (2 de maio) e no sábado (3), com as lojas podendo abrir a partir das 7h e estando abertas até às 18h.

Apesar de estarmos a duas semanas do Dia das Mães, data comemorada no segundo domingo de maio, a Região da 44 vem sentindo o impacto positivo desta data bem antes. “Já na semana passada percebemos um aumento significativo no número de caravanas de compras. São pequenos lojistas e sacoleiras que vêm de várias partes do Brasil para comprar mercadorias aqui em Goiânia e revender em suas cidades. Para se ter uma ideia, só na semana passada o número de hóspedes em nosso hotel aumentou em 30% em relação aos dias tidos como normais”, destaca Lauro Naves, gerente do Shopping 44 e Hotel 44.

Melhor data

De acordo com o presidente da Associação Empresarial da Região da Rua 44 (AER44), o Dia das Mães é a segunda melhor data de compras para o polo confeccionista de Goiânia, perdendo apenas para o período de Natal. “Para esta semana, ainda devemos receber muitos revendedores, que estão montando estoque, mas já neste feriadão, em que estaremos abertos na sexta e no sábado, já estamos esperando o aumento do fluxo dos compradores de varejo. Na semana que vem devemos ter um aumento de 30% no fluxo geral de pessoas que irão passar pela Região e um aumento médio de 15% a 20% nas vendas de varejo” salienta Sérgio Naves, presidente da AER44.

Ele destaca que quem vier à Região da 44 nesta próxima sexta-feira e sábado encontrará muito mais tranquilidade, segurança e organização para fazer suas compras. “Com a realocação dos ambulantes para outros lugares e a proibição daqueles que insistem em trabalhar fora da lei, mantendo-se uma fiscalização contínua, a 44 está muito mais organizada, fácil de transitar, a pé ou de carro. Então, quem quiser já adiantar o presente da mamãe, pode vir, porque, além de uma enormidade de opções de presentes e ótimas mercadorias, vai encontrar muita segurança e tranquilidade”, enfatiza o presidente da AER44.

Feriados

Feriados prolongados costumam intensificar a movimentação de clientes no polo confeccionista da 44. Pelo menos é o que tem percebido o empresário e diretor de marketing do Pitbull Shopping, Adenir Rogado, mais conhecido na região como Max Chocolate. “Na semana retrasada, tivemos um movimento muito bom, porque recebemos turistas que vieram para a encenação da Via Sacra em Trindade, e no sábado após a Sexta-feira da Paixão percebemos um fluxo alto de visitantes e muita gente veio inicialmente para essa celebração religiosa. Já na semana passada recebemos um grande número de caravanas de compras, já em virtude dos revendedores que estão fazendo os seus estoques para o Dia das Mães.

