Feriado prolongado: veja o que abre e fecha em Goiânia

Com a chegada do feriado prolongado em Goiânia, por conta do Dia do Trabalhador (1/5) – data dedicada para o reconhecimento dos trabalhadores ao redor do mundo, alguns serviços públicos, estabelecimentos comerciais e unidades de saúde terão alterações no funcionamento. Em razão da data, a Prefeitura de Goiânia e o Governo de Goiás decretaram ponto facultativo na sexta-feira (2/5) e divulgaram os horários de expediente para que a população possa se organizar.

O expediente não se aplica aos órgãos e entidades cujas atividades são consideradas essenciais à população, como serviços de saúde, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Militar, entre outros. O ponto facultativo da prefeitura não se aplica aos órgãos e entidades cuja natureza exija funcionamento em regime de plantão permanente.

Procon: fechada nos dias 1 e 2 de maio. Denúncias podem ser registradas pela plataforma Procon Web.

Detran: fechado no feriado, volta a atender na segunda-feira (5). Os serviços digitais permanecem disponíveis por meio do site oficial e documentos, taxas e multas com vencimento durante o feriado poderão ser pagos no próximo dia útil, sem cobrança de encargos.

Vapt Vupt: as unidades não abrem na quinta-feira e retomam o expediente na sexta-feira (2) das 8h às 13. As unidades padrão do Detran e do Procon, em Goiânia, e da unidade de Jussara não funcionarão na sexta. As unidades que abrem aos sábados funcionarão normalmente no dia 3.

Restaurante do bem: fechados. Retorno das atividades normal na sexta-feira (2).

Saúde:

Abertos em regime de plantão: Hemu, HDT, Hecad, Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNSL), Hugol e Hugo. Em Trindade, Hetrin, em Aparecida de Goiânia, Heapa, em Águas Lindas de Goiás, Heal; de Luziânia (HEL); em Uruaçu (HCN); de Jaraguá, Dr. Sandino de Amorim (Heja); de Jataí (HEJ); de Itumbiara (HEI); de Anápolis (Heana); Ernestina Lopes Jaime (Heelj), em Pirenópolis; de São Luís de Montes Belos (HESLMB) e de Formosa (HEF) e Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO);

Rede Estadual de Serviços Hemoterápicos (Rede Hemo) em Goiânia e no interior: fechado. Retorna na sexta, das 8h às 18h, para doadores, e das 7h às 19h para pacientes, em Goiânia. As unidades do interior estarão abertas no dia 2, das 8h às 18h, para doadores;

Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG): fechado. No dia 2, não haverá atendimento no Ambulatório de Medicina Avançada (AMA), no Centro Estadual de Atenção ao Diabetes (Ceado) e no Centro de Serviços Especializados (Cesep);

Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer): atendimento ambulatorial de consultas e terapia serão suspensos no dia 1º de maio, retornam normalmente no dia 2;

Policlínicas Estaduais das Regiões do Entorno (Formosa) e do Nordeste (Posse): irão manter o serviço de hemodiálise, retornando à normalidade no dia 2 de maio.

Centro Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa (Cemac JB): não atenderá no feriado e retorna apenas no dia 5.

Comércios e Shoppings

Região da 44: Funcionamento: fechado. Aberto a partir do dia 2.

Os shoppings Flamboyant, Passeio das Águas, Goiânia, Buriti, Plaza D’Oro, Cerrado, Araguaia e Bougainville estarão com lojas e quiosques fechados, mas as praças de alimentação, restaurantes e áreas de lazer funcionam com horários que variam das 10h às 22h, a depender de cada unidade.

Transporte Coletivo

Os ônibus do transporte coletivo funcionarão com tabela de horários de feriado. A população pode consultar os itinerários atualizados pelo site e aplicativo da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC).

Comurg

Limpeza urbana: companhia manterá os serviços essenciais e o atendimento para podas preventivas e remoção de árvores pelo (62) 9 9855-8555.

Lazer e Cultura

Parque Mutirama: fechado.

Zoológico: funcionará das 8h30 às 17h.

Cine Cultura: Aberto, com sessões de cinema a partir das 14h.

A recomendação das autoridades é que a população fique atenta aos horários específicos de cada local e, sempre que possível, consulte previamente o funcionamento antes de se deslocar.

Leia também: Festival de Queimada mobiliza mais de 900 estudantes da rede municipal em Goiânia