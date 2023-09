Região Noroeste recebe 1ª edição do Mutirão de Goiânia 2023

A Região Noroeste da Capital recebe neste sábado (16) a 1ª edição do Mutirão de Goiânia 2023. O espaço contará com profissionais à disposição para informações e orientações sobre serviços e programas disponíveis à população, neste sábado (16/09) e domingo (17/09). A iniciativa oferece mais de 130 serviços de todas as secretarias municipais.

Equipes da Diretoria de Proteção Social Básica prestarão esclarecimentos sobre os serviços oferecidos pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e sobre acesso aos benefícios governamentais. Na sexta-feira (15/09), servidores realizarão inclusão e atualização no Cadastro Único. No sábado e domingo, o balcão será usado apenas para disponibilizar informações sobre o programa.



A Diretoria de Proteção Social Especial disponibilizará profissionais para fornecer informações sobre o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), além de uma programação que abordará temas como Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, Violência Doméstica contra Mulheres, Violência contra Pessoas Idosas, Trabalho Infantil, População em Situação de Rua e Família Acolhedora.



Equipes dos Conselhos Tutelares também estarão no local para prestar informações e atender ocorrências emergenciais que possam surgir durante o mutirão.