Região Oeste recebe mutirão de serviços neste fim de semana

A população da Região Oeste da capital recebe, neste fim de semana (13 e 14 de abri), o 3º Mutirão de Goiânia em 2024. Os estandes com mais de 200 serviços disponíveis já estão montados na Avenida Brasil, esquina com Avenida Luísa M. Coimbra Bueno, no Residencial Jardins do Cerrado. A iniciativa visa atender às demandas da população com a disponibilização de atendimentos e serviços administrativos e fiscais, consultas médicas, vacinas, entre outros.

Desde a última segunda-feira (08), os moradores contam com o gabinete itinerante do prefeito Rogério e dos secretários, além da oferta de serviços relacionados ao CadÚnico e Sine Municipal. “A disponibilidade de mais de 200 atendimentos no sábado e domingo facilita a vida do cidadão, que nem sempre tem tempo de resolver suas pendências durante a semana”, afirma Rogério.

No Mutirão, estarão disponíveis os serviços do Atende Fácil, dentre eles os relacionados à Sefin, como parcelamentos, revisões e negociações; da Mobilidade, como recursos, defesa prévia e cartões especiais; da Seplanh, como certidões e Alvará Fácil; Habitação, com informações sobre plantas populares e cadastro habitacional; Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, com acolhimento, Central de Libras e Emissão de ID Jovem, dentre outros; Sedhs, com orientações sobre serviços e programas dos Cras e CadÚnico; e outros relacionados à Sedec, Junta Militar, Procon Municipal; Guarda Civil Metropolitana; Educação.

Na área da saúde, serão ofertadas consultas médicas em diversas especialidades, vacinação, testagem para Covid-19 e exames; além do lançamento da campanha de vacinação contra a Influenza. Os pets de pequeno porte da população de baixa renda (CadÚnico) terão acesso à consulta. Cães e gatos também podem ser vacinados com a Antirrábica. O Meio Ambiente distribuirá mudas medicinais e do Cerrado, enquanto o Esporte garante a diversão com modalidades como tênis de mesa e aulas de dança.

Quem passar pelo Mutirão pode solicitar, ainda, os serviços da Central de Finanças, Sine Móvel com vagas de emprego e cursos de qualificação, e cadastramentos relacionados ao transporte público, como os cartões especiais criados pela Prefeitura de Goiânia. As pastas da Cultura, Políticas para as Mulheres, Economia Criativa, Turismo e Lazer, Comurg, Seinfra, Segov e GoiâniaPrev também marcam presença com estandes com serviços diversos. Durante o Mutirão, a população também confere o Podcast “Tô no Mutirão”, com entrevistas e participações especiais.

Parceiros

Os serviços da Saneago e Equatorial podem ser acessados nos estandes dos parceiros, assim como a solicitação de identidade civil (RG) da Polícia Civil – SSP-GO; e do Tribunal de Justiça, que disponibiliza serviços como divórcio, revisional de pensão alimentícia; reconhecimento de união estável e reconhecimento de paternidade.

Também marcam presença no Mutirão, a Coordenadoria da Mulher TJ-GO; OAB-GO; TRE com alistamento eleitoral, transferência e regularização do título; e INSS, com orientações sobre auxílio e acesso aos benefícios do INSS.

Serviço

Assunto: População da Região Oeste recebe 3º Mutirão de Goiânia em 2024

Data: Sábado e Domingo (13 e 14 de abril)

Horário: Sábado (8h às 16h) / Domingo (8h às 12h)

Local: Avenida Brasil, esquina com Avenida Luísa M. Coimbra Bueno – Residencial Jardins do Cerrado