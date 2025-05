Rendimento domiciliar per capita atinge maior valor em Goiás

Em 2024, o rendimento real mensal domiciliar per capita em Goiás atingiu a marca de R$ 2.059, o maior valor da série histórica iniciada em 2012. O estado obteve um crescimento de 20,4% em relação a 2018, superando em quase oito pontos percentuais a taxa de crescimento nacional para o mesmo indicador.

Pelo segundo ano consecutivo, Goiás ficou acima da média brasileira, conforme análise do Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica (IMB), com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) Anual, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O rendimento médio de todas as fontes em Goiás atingiu o valor de R$ 3.118, valor recorde de toda a série. Esse rendimento representa um crescimento de 13,4% quando comparado ao valor registrado em 2018. A variação do período representou o quarto maior crescimento de rendimento do Brasil.

Já a soma total dos rendimentos mensais por pessoa nos domicílios de Goiás chegou à marca de R$ 15,4 bilhões em 2024, o maior valor já registrado desde o início da pesquisa. Isso representa um aumento de mais de R$ 3 bilhões em relação a 2018, o que equivale a um crescimento de 30%.

O titular da Secretaria-Geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, avalia positivamente os dados. “Os dados mostram que Goiás manteve a sua posição de destaque no cenário nacional, reforçando o impacto das políticas públicas voltadas para a valorização do trabalho, geração de renda e redução das desigualdades sociais”, salientou.

Renda média

Em 2024, a renda média recebida pelas pessoas que trabalham em Goiás chegou a R$ 3.196, o maior valor já registrado no estado desde o início da série histórica. Esse resultado representa um crescimento de 12,6% em comparação com 2018, sendo o quinto maior aumento do país no período.

A participação da renda do trabalho no total da renda por pessoa também aumentou em Goiás. Em 2024, 80,4% da renda domiciliar per capita veio do trabalho, o que representa uma alta de 2,1 pontos percentuais em relação a 2023. Esse crescimento foi o quinto maior entre todos os estados brasileiros e colocou Goiás acima da média nacional (74,9%) e da média da Região Centro-Oeste (79,4%).

Sobre o indicador

O rendimento domiciliar per capita é calculado como a razão entre o total dos rendimentos domiciliares (nominais) e o total de moradores do domicílio. Nesse cálculo, são considerados rendimentos de trabalho e de outras fontes, incluindo todos os residentes, como pensionistas, empregados domésticos e seus parentes.

Os dados foram obtidos a partir dos rendimentos brutos de trabalho e de outras fontes, efetivamente recebidos no mês de referência da pesquisa, acumulando as informações das primeiras visitas da PNAD Contínua feitas ao longo de todo o ano de 2024, compiladas trimestralmente pelo IBGE e validadas pelo IMB.

Vereadores pressionam Procurador do Município por vetos a nomeações de equipamentos públicos