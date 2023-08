Representantes de 11 embaixadas conhecem biofábrica em Jataí

O vice-governador Daniel Vilela e o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leonardo Rezende, levaram representantes de 11 embaixadas para um Dia de Campo em Jataí hoje. O grupo recebeu informações detalhadas sobre o Programa Estadual de Bioinsumos e conheceu a fábrica da Solubio, empresa que é referência no assunto. Integraram a comitiva autoridades da União Europeia, Israel, Áustria, Alemanha, Índia, Nigéria, Malawi, Quênia, República Dominicana, Azerbaijão e Burkina Faso.

“A busca por insumos biológicos, que diminui consideravelmente os custos de produção, é um dos principais desafios do agronegócio”, afirmou Daniel Vilela. “Nossa expectativa é de que os embaixadores tomem como exemplo o trabalho feito por esta fábrica de bionsumos e que a partir daí, concretizemos bons acordos comerciais entre as empresas instaladas em Goiás e diversos países”, frisou o vice-governador.

O secretário Pedro Leonardo Rezende disse que os indicadores de produtividade de Goiás despertam o interesse de outros países e que eventos como este são oportunidades para mostrar as potencialidades do Estado e da região de Jataí. “Temos buscado cada vez mais mostrar as nossas potencialidades e todos os investimentos realizados para o fortalecimento desta atividade, que é a base econômica do Estado”, afirmou.

Rezende também ressaltou que Goiás vem se consolidando como um dos principais Estados que investem em tecnologias de sustentabilidade voltadas aos sistemas produtivos. “Uma delas são os bioinsumos, que, além de mais amigáveis ao meio ambiente, também podem diminuir custos de produção e reduzir a dependência de insumos químicos importados. Neste tema Goiás é protagonista, tendo elaborado toda a legislação do Programa Estadual de Bioinsumos, e apoia outras tecnologias sustentáveis”, completou.

O prefeito de Jataí, Humberto Machado, participou da agenda. Ele falou dos investimentos feitos pela Prefeitura para incentivar a implantação de empresas como a Solubio. “É modelo para o mundo, e por isso chamou a atenção destes 10 países que estão presentes aqui”, declarou. Pela Seapa, também participaram do evento a chefe de Gabinete, Paula Coelho, e o superintendente de Gestão Integrada, Renato Faria.

Representando as 11 embaixadas, estiveram: Maurizio Cellini (Chefe do Setor de Comércio da Delegação da União Europeia); Ari Fischer (Assessor de Agronegócio e Água da Embaixada de Israel); Judith Schildberger (Vice-Embaixadora da Áustria); Baisnab Pradhan (Vice-Embaixador da India); Muhammad Ahmad (Embaixador da Nigeria) e Kelechi Nwanegwo (Conselheiro); Aminata Congo (Embaixadora de Burkina Faso) e Souleyman Zango (Conselheiro); Roland Mohr (Conselheiro para Alimentação e Agricultura da Embaixada da Alemanha); Tadala Makato (Primeira Secretária para Assuntos Políticos da Embaixada do Malawi) e Yassin Mwachande (Primeiro Secretário para Assuntos de Investimentos); Lemarron Kaanto (Embaixador do Quênia) e Benjamin Kwendo (Adido Financeiro); Marino Castillo (Ministro Conselheiro da Embaixada da Republica Dominicana); e Khagani Suleimanov (Adido Financeiro da Embaixada do Azerbaijão).

Saiba mais

O Programa Estadual de Bioinsumos foi instituído em maio de 2021 pela Lei nº 21.005, com o objetivo de “ampliar e fortalecer a adoção de práticas para a evolução do setor agropecuário, com a expansão da produção, do desenvolvimento e da utilização de bioinsumos e sistemas de produção sustentáveis”. Pioneira entre os Estados brasileiros, a legislação goiana é considerada modelo e vem servindo de inspiração para que outras unidades federativas desenvolvam suas próprias leis.

A Solubio possui atualmente 680 colaboradores. Sua equipe científica conta com 30 PhD’s e cinco pós-doutorados. Presente em grande parte do território nacional, a empresa tem como meta democratizar globalmente o Manejo Biológico OnFarm (dentro da fazenda), além de ser comprometida com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).