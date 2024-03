Representantes do Agro esvaziam apoios a Lissauer

O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Lissauer Vieira (PL), tenta se reerguer politicamente após ter frustradas as tentativas, em 2022, de candidatura a vice-governador, senador e deputado federal. Ele agora almeja ser o nome do partido e do agronegócio na disputa pela prefeitura de Rio Verde, no Sudoeste do Estado.

No entanto, a união das principais lideranças ligadas ao setor em volta da pré-candidatura de Wellington Carrijo, o escolhido pelo atual prefeito Paulo do Vale (UB), que goza de alta aprovação e já reeleito em 2022, tira-lhe os maiores apoios possíveis a qualquer candidatura.

Estão com o grupo de Carrijo e Vale os emedebistas deputada federal Marussa Boldrin, o deputado estadual Lucas do Vale e o ex-deputado federal e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) José Mário Schreiner. Além de, certamente, o governador Ronaldo Caiado (UB) e o vice-governador e presidente regional do MDB, Daniel Vilela. Todos com poder não só regional.

De peso restam a Lissauer o apoio do presidente regional do seu partido, o senador Wilder Morais; do senador Vanderlan Cardoso (PSD); do deputado federal Ismael Alexandrino (PSD), e do ex-deputado federal Major Vitor Hugo (PL), que embora sejam considerados defensores do agro e de direita, pouco ou nada produzem no setor do agronegócio.

Pesa ainda contra o pretenso candidato o fato de um de seus apoiadores, o deputado federal Gustavo Gayer (PL), ter grande resistência ao nome de Vanderlan Cardoso como integrante do grupo, devido a representação criminal que o senador move contra ele no Supremo Tribunal Federal (STF), por difamação, calúnia, injúria, abolição violenta do estado democrático de direito e violência política. Vanderlan chegou a pedir a cassação do mandato de Gayer.