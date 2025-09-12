Resultado da Mega-Sena 2913: aposta de Teresópolis leva prêmio de R$ 53,9 milhões

O concurso 2913 da Mega-Sena foi realizado na noite desta quinta-feira (11), às 20h, em São Paulo. O prêmio principal estava estimado em R$ 53,94 milhões.

Os números sorteados foram:

17 – 21 – 34 – 52 – 55 – 60

Teve ganhador na Mega-Sena hoje?

Sim. Uma aposta única feita em Teresópolis (RJ) acertou as seis dezenas e vai receber R$ 53.944.790,09.

Além disso:

37 apostas acertaram cinco números (quina) e vão receber R$ 63.438,03 cada.

3.481 apostas acertaram quatro números (quadra) e ganharão R$ 1.007,29 cada.

Acumulou?

Não. O prêmio principal saiu.

A estimativa para o próximo concurso (2914), que será realizado no sábado (13), é de R$ 3,5 milhões.

Últimos resultados da Mega-Sena

Concurso 2912 (09/09/2025): 09 – 25 – 37 – 41 – 51 – 59

Concurso 2911 (06/09/2025): 23 – 27 – 32 – 54 – 56 – 59

Concurso 2910 (04/09/2025): 03 – 04 – 11 – 15 – 28 – 29

Concurso 2909 (02/09/2025): 08 – 21 – 31 – 41 – 53 – 58

Concurso 2908 (30/08/2025): 20 – 35 – 36 – 37 – 38 – 50

Concurso 2907 (28/08/2025): 30 – 33 – 42 – 44 – 52 – 56

Concurso 2906 (26/08/2025): 17 – 33 – 37 – 41 – 46 – 49

Concurso 2905 (23/08/2025): 04 – 17 – 18 – 26 – 43 – 52

Concurso 2904 (21/08/2025): 02 – 37 – 38 – 46 – 52 – 55

Concurso 2903 (19/08/2025): 20 – 24 – 27 – 46 – 50 – 54

Como resgatar o prêmio da Mega-Sena

O pagamento varia de acordo com o valor do prêmio:

💵 Até R$ 2.428,79: pode ser retirado em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online também pode transferir o prêmio para a conta do Mercado Pago.

💵 Acima de R$ 2.428,80: saque apenas em agências da Caixa, com documento de identidade e recibo original da aposta premiada.

💵 A partir de R$ 10.000,00: valores são pagos em até dois dias úteis após a apresentação na Caixa.

Perguntas frequentes sobre a Mega-Sena

🔹 Quais dias acontecem os sorteios?

Terças, quintas e sábados, sempre às 20h.

🔹 Onde assistir ao sorteio ao vivo?

Pela RedeTV! ou nos canais oficiais da Caixa no YouTube e Facebook.

🔹 Quanto custa apostar?

A aposta simples (6 números) custa R$ 6,00. É possível escolher até 20 números, mas o valor sobe para R$ 232.560,00.

🔹 Com quantos números se ganha?

A partir de 4 acertos (quadra). Também há prêmios para 5 acertos (quina) e para os 6 números sorteados (sena).

🔹 Como aumentar as chances?

Participando de bolões da Caixa, que permitem apostar com mais números e dividir o custo entre vários participantes.