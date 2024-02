Rio Vermelho aumenta e assusta moradores na Cidade de Goiás

O nível do Rio Vermelho, na Cidade de Goiás, aumentou bastante com a chuva que cai na região desde a noite desta segunda-feira (19). Moradores da região estão assustados com o volume de água. A Defesa Civil emitiu um alerta para chuvas intensas, raios e vendavais em Goiás para até esta quarta-feira (21).

Confira: