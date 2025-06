Rodovia dos Romeiros recebe limpeza e nova iluminação para a Festa do Divino

A Rodovia dos Romeiros, que liga Goiânia a Trindade, está sendo preparada para receber os mais de 6 milhões de fiéis esperados na Festa do Divino Pai Eterno. Desde já, a Companhia de Urbanização (Comurg) realiza uma força-tarefa de limpeza com mais de 100 servidores. O mutirão envolve roçagem, poda de grama, remoção de entulhos, varrição e catação em todo o perímetro urbano e nas vias próximas, beneficiando bairros como Vera Cruz, Vila Regina, Cândida de Morais e Santos Dumont.

Além disso, a Comurg instalou tambores de 100 e 200 litros ao longo da GO-060, facilitando o descarte correto de lixo durante o trajeto. O presidente da Companhia, Cleber Aparecido Santos, destaca a importância da colaboração dos romeiros. “Estamos disponibilizando lixeiras móveis e pedimos que os fiéis ajudem a manter a

limpa durante o evento, separando resíduos orgânicos dos recicláveis”, afirmou.

Paralelamente à limpeza, a Prefeitura de Goiânia iniciou a implantação de nova iluminação em LED ao longo dos 9,4 km da rodovia, no trecho entre o Terminal Padre Pelágio e a divisa com Trindade. A substituição das luminárias visa ampliar a segurança e o conforto dos peregrinos, principalmente durante a noite. Cerca de 400 luminárias de LED serão instaladas até 15 dias antes do início da festa, marcada para começar em 27 de junho.

As novas lâmpadas LED são três vezes mais potentes que as antigas e possuem vida útil estimada de 10 anos. Outro destaque é o contrato de manutenção rápida: luminárias com defeito ou danificadas deverão ser substituídas em até cinco dias úteis. Com isso, a gestão municipal reforça o compromisso com a segurança viária e o bem-estar dos romeiros, que se deslocam a pé, de bicicleta ou de carro durante a romaria.

A união das ações de zeladoria urbana e modernização da infraestrutura reforça a importância do trajeto para a cultura e religiosidade goiana. Com limpeza constante, nova iluminação e serviços de apoio, a GO-060 está sendo preparada para oferecer uma experiência segura, acolhedora e inesquecível para todos que percorrem a Rodovia dos Romeiros em devoção ao Divino Pai Eterno.