Rogério Cruz anuncia afastamento da diretoria da Comurg

A Prefeitura de Goiânia reafirmou seu compromisso com a transparência e a colaboração com as autoridades policiais durante uma coletiva realizada hoje, em resposta à Operação Endrôminas deflagrada pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO). O prefeito Rogério Cruz destacou a total cooperação da administração municipal com as investigações, enfatizando que a Prefeitura não é alvo direto das mesmas, mas sim pessoas físicas que prestam serviços ao município.

Durante o pronunciamento, foi anunciado o afastamento imediato do presidente da Comurg, Alisson Borges, bem como de outros servidores da empresa envolvidos no processo. O prefeito ressaltou a importância de agir em conformidade com o inquérito e as decisões da Polícia Civil, assegurando que a administração tomará todas as providências cabíveis.

“Primeiro é importante lembrar que a prefeitura de Goiânia recebeu com tranquilidade, transparência a ação da Polícia Civil, tanto aqui no Paço Municipal quanto nos órgãos fora do Paço. E as atitudes serão tomadas de acordo com o inquérito e a determinação do inquérito que chegar até nós, porque não temos ainda o conhecimento de toda a ação. Não recebemos, já solicitamos, mas não recebemos ainda,” afirmou o prefeito Rogério Cruz.

“Nós não temos nenhuma irregularidade encontrada até o momento. Primeiro, importante lembrar que nenhum valor foi encontrado no que a Polícia está investigando, segundo ela, um esquema de fraude em estações muito grande que envolve bilhões de reais”, acrescentou o prefeito.

Ao responder questionamentos da imprensa, Rogério reiterou que os contratos licitatórios seguem as normas estabelecidas pela Lei de Licitações, e que os procedimentos são acompanhados pela Controladoria-Geral do Município (CGM). Ele também destacou que nenhum valor foi encontrado em órgãos públicos municipais, reforçando o compromisso da Prefeitura com a integridade e a transparência.

Em nota divulgada pela manhã, a Prefeitura informou que tem facilitado o acesso das equipes policiais aos locais de interesse para coleta de documentos e equipamentos, e está reunindo informações relevantes para prestar esclarecimentos de forma transparente. O prefeito encerrou a coletiva reafirmando o compromisso da administração municipal com a verdade e a justiça, aguardando os desdobramentos das investigações com serenidade e confiança na atuação das autoridades competentes.