Romaria do Pai Eterno: fique atento à saúde

Com a chegada da Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade, que acontece de 27 de junho a 6 de julho, o Hospital Estadual de Trindade – Walda Ferreira dos Santos (Hetrin) alerta os fiéis sobre cuidados essenciais com a saúde durante o evento. A tradicional festa religiosa deve reunir milhões de pessoas de Goiás e de várias partes do Brasil, movimentando a cidade que é considerada a Capital da Fé.

A Caminhada da Fé, que cobre 18 km entre Goiânia e Trindade, exige atenção redobrada dos romeiros. Segundo o Hetrin, o tempo seco e as longas caminhadas aumentam o risco de desidratação, insolação, cansaço extremo e outros problemas de saúde.

Durante o período da festa, o hospital realiza cerca de 2 mil atendimentos no pronto-socorro, oferecendo assistência rápida e segura a moradores e visitantes.

De acordo com o médico Igor Capeletti, coordenador do pronto-socorro do Hetrin, é fundamental cuidar da hidratação, alimentação e vestuário. “Durante o dia, o sol é forte, mas à noite pode esfriar. O ideal é usar roupas leves e em camadas, além de boné, protetor solar e peças claras para proteção”, explica.

Além de beber água ao longo do dia, mesmo sem sentir sede, o uso de hidratante corporal, soro fisiológico no nariz e colírio ajudam a reduzir os efeitos da baixa umidade.

Na alimentação, a recomendação é dar preferência a itens leves e nutritivos, como frutas, castanhas, pães e ovos cozidos. “Evite alimentos gordurosos e pesados, especialmente durante os deslocamentos. Porções pequenas e saudáveis são ideais”, orienta Capeletti.

Cuidados na Caminhada da Fé

Para quem vai fazer a Caminhada da Fé, o preparo físico e a escolha correta de roupas e calçados são fundamentais. O médico recomenda peças de algodão ou tecidos esportivos que favoreçam a transpiração. “Evite jeans e roupas pesadas. Use tênis confortável já utilizado antes, para evitar bolhas. Meias de algodão ajudam a manter os pés secos”, ressalta.

Outro ponto importante é o alongamento antes e depois da caminhada. “Alongar o corpo prepara os músculos para o esforço, evita dores e lesões e facilita a recuperação”, conclui.

A Romaria do Divino Pai Eterno é um dos maiores eventos religiosos do Brasil. Com apoio do Governo de Goiás, o Hetrin reforça seu compromisso em garantir a saúde e segurança de todos os romeiros.