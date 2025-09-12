search
Destaque

Ronaldo Caiado critica condenação de Bolsonaro

O governador  voltou a prometer a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, caso eleito presidente da República, em postagem nas redes socias


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 12/09/2025 - 09:30

O governador  voltou a prometer a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, caso eleito presidente da República.
O governador  voltou a prometer a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, caso eleito presidente da República.
O governador Ronaldo Caiado (UB) e pré-candidato à Presidência da República usou as redes sociais para criticar a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e demais condenados do 8 de Janeiro pelo Supremo Tribunal Federal (STF).  A Primeira Turma do STF condenou o ex-presidente por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes, sob acusação de liderar uma trama para permanecer no poder.
O governador  voltou a prometer a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, caso eleito presidente da República.
Veja as postagens dr Ronaldo Caiado:
“Mais uma vez, lamento profundamente a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Digo “mais uma vez” porque essa condenação já havia sido, de certa forma, antecipada: primeiro, quando lhe foi negado o direito de se defender publicamente; depois, quando até o seu direito de ir e vir foi restringido. Entendo que o julgamento deveria ter ocorrido no Pleno do Supremo, onde a totalidade da Corte poderia se manifestar e as diferentes interpretações sobre o caso seriam devidamente debatidas — e não apenas em uma turma com cinco ministros.
Reafirmo, contudo, minha defesa da anistia a todos os condenados em razão dos acontecimentos de 8 de janeiro. Por uma questão de pacificação nacional. A decisão do Supremo não encerra esse debate, tampouco a polarização extrema que divide o país. Fui o primeiro a me posicionar e reitero: se tiver a oportunidade de chegar à Presidência da República, assinarei a anistia assim que tomar posse. Somente dessa forma poderemos alcançar a paz necessária para construir um governo de conciliação, com foco no futuro, dedicado a enfrentar os problemas reais dos brasileiros e a promover o verdadeiro progresso para nossa gente.”
Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Bolsonaro prisão
Destaque

STF condena Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão

11/09/2025
Cármen condenação Bolsonaro
Justiça

Cármen Lúcia forma maioria pela condenação de Bolsonaro e aliados; acompanhe ao vivo

11/09/2025
STF retoma com voto que deve confirmar condenação a Bolsonaro e aliados
Poder

STF retoma com voto que deve confirmar condenação a Bolsonaro e aliados

11/09/2025
Aava aciona Conselho de Ética contra Novandir por violência política de gênero
Poder

Aava aciona Conselho de Ética contra Novandir por violência política de gênero

11/09/2025
Fux julgamento
Justiça

Fux vota para anular ação penal sobre golpe acatando argumento de cerceamento de defesa

10/09/2025
Produtos aprendidos
Cidades

Procon apreende mais de 400 produtos vencidos em supermercado de Nerópolis

12/09/2025
Jeovanito com Ana Paula
Geral

Vereador Jeovanito Lino de Jesus é homenageado com a Medalha do Mérito Legislativo

12/09/2025
Câmara dos Deputados autoriza novo concurso público; salários chegam a R$ 29,4 mil
Geral

Câmara dos Deputados autoriza novo concurso público; salários chegam a R$ 29,4 mil

12/09/2025
Carteira Nacional Docente
Cidades

Sancionada lei que cria a Carteira Nacional Docente do Brasil

12/09/2025
Pesquisa