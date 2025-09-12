Ronaldo Caiado critica condenação de Bolsonaro

O governador voltou a prometer a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, caso eleito presidente da República, em postagem nas redes socias



Por Redação Tribuna do Planalto em 12/09/2025 - 09:30



O governador voltou a prometer a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, caso eleito presidente da República.