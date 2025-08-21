search
Emprego

Rota Verde (BR-060 e BR-452) abre 199 Vagas com Salário de até R$ 8 mil

Concessionária de Rodovias está com processos seletivos para cargos de Médico, Enfermeiros, Socorristas e Motoristas no trecho entre Goiânia a Itumbiara


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 21/08/2025 - 10:56

Rota Verde
Rota Verde (BR-060 e BR-452) abre 199 Vagas com Salário de até R$ 8 mil (Foto: Divulgação)

O Grupo Med+, líder em urgência e emergências na América Latina, é a responsável por garantir a segurança e assistência aos milhares de motoristas que percorrem o trecho entre Goiânia a Itumbiara. Para reforçar a operação, a empresa abriu 115 vagas para atuar diretamente com o atendimento pré-hospitalar, com destaque para os cargos de Médico, Enfermeiros, Socorristas e Motoristas. A remuneração pode chegar a R$ 8 mil. A Rota Verde Goiás, responsável pela gestão da BR-060 e BR-452, do mesmo trecho, também abriu novos processos seletivos para ampliar o quadro de colaboradores que vai atuar tanto nas atividades administrativas quanto nas frentes operacionais e técnicas. São 84 vagas para diferentes áreas, com destaque para as equipes de operações em campo, engenharia, tecnologia da informação, suprimentos e comunicação. As oportunidades estão distribuídas entre cidades como Goiânia, Rio Verde, Itumbiara, Bom Jesus, Marianópolis, Santa Helena, Guapó, Santo Antônio da Barra, Indiara e Acreúna para ambas as Empresas. O salário é de até R$ 5 mil.

Esse conjunto de medidas consolida a Rota Verde Goiás como peça-chave para a economia do Centro-Oeste, integrando o agronegócio e a indústria ao Sudeste e aos principais portos do Brasil. As contratações contemplam funções como engenheiros de pavimentação, técnicos de automação e manutenção, advogados de compliance, analistas fiscais e auxiliares administrativos. A maior parte das vagas, 36 no total, destina-se a operadores de inspeção ao longo do trecho, assegurando monitoramento constante e maior segurança para motoristas e cargas.

Segundo Victor Reis, chairman do Grupo Med+, a eficiência na gestão das rodovias transcende a infraestrutura física. “Rodovias bem geridas não são apenas meios de transporte, mas pilares fundamentais para o desenvolvimento econômico e para a segurança da população. A estratégia é oferecer mais agilidade, qualidade de vida e confiança para todos que dependem dessa rede vital de conexões”, afirma Reis. A Rota Verde Goiás já conta com 408 colaboradores diretos e indiretos, número que crescerá de forma expressiva com a nova fase de contratações.

Além de impulsionar a empregabilidade nas cidades de Goiânia, Rio Verde, Itumbiara, Bom Jesus, Marianópolis, Santa Helena, Guapó, Santo Antônio da Barra, Indiara e Acreúna, as medidas também fortalecem o agronegócio. Soja, milho, café e gado transitam por essas rodovias, que funcionam como principal corredor logístico da região. “A presença de equipes médicas e de inspeção no trecho garante respostas mais rápidas em situações críticas, aumentando as chances de sobrevivência em acidentes graves. Trata-se de um impacto que vai muito além da infraestrutura, refletindo diretamente na economia, na vida das pessoas e na competitividade do Brasil no cenário global”, conclui Victor Reis.

As inscrições podem ser realizadas no através da aba Trabalhe Conosco no site do Grupo Med+ ou enviando o currículo para o e-mail: [email protected]. contendo no assunto, a função pretendida.

Os interessados também podem enviar currículo para [email protected].

Câmara aprova projeto para proteção de crianças em ambientes digitais

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

vagas de emprego
Emprego

Sine Municipal divulga 638 vagas de emprego nesta terça-feira

19/08/2025
estágio estagiária
Emprego

Estágio segue sendo a principal porta de entrada dos jovens no mercado de trabalho

18/08/2025
De acordo com o IBGE, o recuo da desocupação foi observado em 18 estados no período
Emprego

O desemprego cai em 18 unidades da federação no segundo trimestre, aponta IBGE

15/08/2025
Cadastro Único Caged
Emprego

Cadastro Único responde por 80% dos empregos gerados no Caged no primeiro semestre de 2025

12/08/2025
Einstein Einstein
Emprego

Einstein abre processo seletivo para vagas afirmativas em Goiás

11/08/2025
Fim da obrigatoriedade do prefixo 0303: especialista explica prejuízos ao consumidor
Cidades

Fim da obrigatoriedade do prefixo 0303: especialista explica prejuízos ao consumidor

21/08/2025
fogo Aparecida
Cidades

Prevenção a incêndios: atear fogo em lotes baldios é proibido em Aparecida

21/08/2025
“Entreguei para Jesus isso daí”, diz Mabel sobre a CEI da LimpaGyn
Poder

“Entreguei para Jesus isso daí”, diz Mabel sobre a CEI da LimpaGyn

21/08/2025
Mabel sai em defesa da grama sintética e fala em expandir projeto ao Parque Vaca brava
Poder

Mabel sai em defesa da grama sintética e fala em expandir projeto ao Parque Vaca brava

21/08/2025
Pesquisa