Saiba como acionar rede de proteção a mulheres em situação de violência na capital

A Prefeitura de Goiânia informa a população sobre os canais de denúncia e de apoio às mulheres em situação de violência na capital. Iniciativas como Disque 180 – Central de Atendimento à Mulher, 190 da Patrulha Maria da Penha e 153 da Patrulha Mulher Mais Segura, iniciativa da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia, integram a rede de proteção e atendimento às mulheres em situação de violência.

Com o objetivo de garantir proteção às mulheres, Goiânia criou a Patrulha Mulher Mais Segura da GCM Goiânia que atua na fiscalização das medidas protetivas e auxílio às mulheres para que rompam o ciclo da violência, por meio de visitas contínuas das equipes especializadas. Outra ferramenta é o Botão de Pânico, que permite que a mulher resguardada por medida protetiva acione o aplicativo Prefeitura 24h, que direciona, via GPS, equipes de segurança, caso o agressor desrespeite ação judicial.

Para interromper o ciclo de violência, que muitas vezes começa com episódios de abuso psicológico ou agressão verbal e pode culminar em feminicídio, é importante que a mulher rompa o silêncio e acione a rede de atendimento às mulheres em situação de violência.

A porta de entrada para solicitar medida protetiva é se dirigir a uma delegacia de atendimento à mulher. Em caso de flagrante emergencial, é possível entrar em contato via 153, Central da GCM, para solicitar a viatura mais próxima.

Canais de atendimento:

Disque 180 – Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência – O serviço é gratuito e confidencial (preserva o anonimato), funciona 24h todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

153 – Mulher Mais Segura – Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia

190 – Patrulha Maria da Penha (Polícia Militar)

Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher – 1ª DEAM (Região Central) Endereço: Rua 24, nº 203, Quadra 49, Lote 27, Centro – Fones: 3201-2801 / 2802 / 2807 / 2818 / 2820. E-mail: [email protected]

Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher – 2ª DEAM (Região Noroeste) Endereço: Avenida do Povo com Rua E, Quadra 10, Lote 101, Jardim Curitiba-II – Fones: 3201-6344 / 3201-6332 /3201- 6331 E-mail: [email protected]