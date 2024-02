Saiba como denunciar possíveis focos da dengue na capital

A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou o aplicativo “Goiânia Contra o Aedes”, para ser o canal de comunicação da população com o poder público, para denúncias de locais com possíveis focos de dengue.

Para fazer a denúncia, baixa bastar o app na loja de aplicativos do celular (Google Play ou App Store), fotografar o foco, informar o endereço e adicionar outras informações relevantes sobre o problema no local. As denúncias são encaminhadas às equipes de vigilância para combate e bloqueio do foco. O aplicativo permite que o denunciante acompanhe o andamento da solicitação.

Outros serviços

A Prefeitura disponibiliza outros serviços que contribuem com a eliminação de focos do mosquito da dengue, como os ecopontos. As cinco unidades espalhadas pela Capital possibilitam o descarte correto de materiais como pneus, resíduos de construção civil e móveis antigos, que podem se tornar focos de proliferação do Aedes aegypti.

Os ecopontos, operados pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) em parceria com Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), estão localizados nos setores: Jardim Guanabara II, Setor Faiçalville, Jardim São José, Residencial Campos Dourados e Parque Eldorado Oeste, e funcionam das 7h às 22h todos os dias, sem a necessidade de agendamento.

As equipes da Comurg também atendem toda a Capital com o serviço Cata-treco, para recolhimento de bens inservíveis nas casas dos goianienses. Em 2023, foram recolhidos 60 mil itens, desde sofás, camas, cadeiras, colchões, mesas, geladeiras, armários, tanquinhos, ventiladores e outros 200 tipos de bens descartados.

O morador pode solicitar o serviço Cata-treco pelo WhatsApp (62) 9855-8555, pelo teleatendimento 3524-8555 ou pelo aplicativo Prefeitura 24h. O prazo para recolhimento dos objetos indesejados em domicílio é de 20 dias. O atendimento cobre toda a cidade de Goiânia e é totalmente gratuito.