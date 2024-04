Saiba quem são os goianos na lista de bilionários da Forbes

Três goianos estão entre os brasileiros mais ricos do mundo, segundo o ranking anual de bilionários da revista Forbes. Entre os 69 brasileiros na lista, estão os irmãos Joesley Batista e Wesley Batista e o empresário João Alves de Queiroz Filho.

Juntas, as fortunas dos irmãos Joesley Batista e Wesley Batista somam US$ 6,6 bilhões, cerca de R$ 33 bilhões, conforme a cotação do dólar (R$ 5,077) nesta quinta-feira (3). O patrimônio de João Alves de Queiroz Filho é estimado em US$ 1,2 bilhão, equivalente a R$ 6,05 bilhões. Veja posições que eles ocupam:

Joesley Batista — US$ 3,3 bilhões: Posição de 991º no ranking mundial e 17º no recorte nacional

Posição de 991º no ranking mundial e 17º no recorte nacional Wesley Batista — US$ 3,3 bilhões: Posição de 991º no ranking mundial e 18º no recorte nacional

Posição de 991º no ranking mundial e 18º no recorte nacional João Alves de Queiroz Filho — US$ 1,2 bilhão: Posição de 2410º no ranking mundial e 52º no recorte nacional

Afinal, quem são eles? Joesley Batista, de 52 anos, e Wesley Batista, de 51, são filhos de José Batista Sobrinho, fundador da JBS, que é uma multinacional brasileira que atua na área de alimentos. Os irmãos são os acionistas controladores da companhia por meio da J&F Investimentos, uma empresa que dividem meio e meio.