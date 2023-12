Salão do Imóvel aquece o mercado imobiliário Goiano

Neste fim de ano, a My Broker, uma das principais imobiliárias do Brasil, está realizando o Salão do Imóvel, um evento que promete aquecer ainda mais o mercado imobiliário goiano. O evento, que acontece até este domingo, 17, no Shopping Bougainville, conta com cerca de 200 imóveis prontos para serem negociados, com valores que variam entre R$ 350 mil e R$ 5 milhões.

As principais construtoras do estado também marcam presença no evento, oferecendo aos visitantes a oportunidade de negociar diretamente com elas e aproveitar condições de pagamento facilitadas. Além disso, correspondentes bancários estarão de plantão para realizar análises de crédito e oferecer as melhores formas de pagamento.

Dentre os empreendimentos disponíveis para negociação estão: Quinta das Araras, Entre Lagos, Encontro das Águas, Maestro, Tom Bueno, Uptown, Sigah, Cinque Terre, Euro Towers, Noronha, Nido, Sync, Urban Garden e Lake House.

Além disso, é importante destacar que, apesar do cenário de alta da taxa Selic, o volume de vendas se manteve estável. Comparando os dados acumulados dos três primeiros trimestres de 2023 com o mesmo período de 2022, o volume de vendas foi aproximadamente o mesmo: R$ 4,2 bilhões em imóveis vendidos. O presidente da Ademi-GO, Felipe Melazzo, enxerga esse panorama como positivo. “Importante lembrarmos que 2022 foi o ano de maior volume de vendas de imóveis desde 2011. Mantermos este volume de vendas do ano passado, em um cenário de taxa Selic alta, é realmente um fato para o setor comemorar”, comenta.