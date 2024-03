Sandes Júnior se desfilia do Progressistas

O vereador Sandes Júnior se desfiliou, no dia 12 de março, do partido Progressistas, e pretende se filiar ao União Brasil do governador Ronaldo Caiado.

Ele era do partido desde outubro de 2000, quase 24 anos, pelo qual foi vereador, deputado estadual e federal.

Na entrevista da edição impressa do Tribuna do Planalto desta semana, o secretário estadual de Indústria e Comércio e presidente da Comissão Provisória do partido, Joel Sant’Anna Braga, disse que a saída de Sandes foi em comum acordo com os pré-candidatos, para que não houvesse na chapa nenhum com mandato. “Foi um acordo feito para montar a chapa do PP em Goiânia. Eles [pré-candidatos] pediram que não tivesse candidato eleito para não ter esse desequilíbrio, porque muitas vezes os outros candidatos faziam escadinhas para eleger. Eles reclamaram de ter um candidato forte, como sempre foi Sandes Júnior.”

Ainda segundo Joel, foi um acordo entre Alexandre Baldy e Ciro Nogueira, e o diretório municipal aceitou o pedido dele de desfiliação.