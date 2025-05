Sandro Mabel contesta repercussão de queda de 76% nos investimentos da Prefeitura

Um dia após apresentar na Câmara Municipal de Goiânia os dados financeiros do primeiro quadrimestre de 2025, o prefeito Sandro Mabel (UB) usou as redes sociais, nesta sexta-feira (30), para rebater uma notícia que destacava a queda de 76% nos investimentos da Prefeitura no período. O dado foi mencionado pelo próprio prefeito durante sua prestação de contas aos vereadores, mas, no vídeo publicado hoje, ele criticou a forma como a informação foi repercutida pela imprensa.

A informação foi divulgada em primeira mão pela Tribuna do Planalto, na manhã de quinta-feira (29), com base no documento oficial da própria Prefeitura. No entanto, ao comentar o assunto em vídeo publicado nas redes sociais, Mabel minimizou a relevância do dado e criticou o enfoque dado pela imprensa.

“É brincadeira uma manchete dessa daqui, né? O jornal gasta papel pra fazer uma manchete dessa daqui. Investimento teve redução de 76% no quadrilhão, é lógico. Nós estamos numa crise, não temos dinheiro pra nada. Vamos fazer investimento de que jeito?”, questionou Mabel no vídeo.

Crise

Segundo o prefeito, o momento de ajuste fiscal vivido pela Prefeitura justifica a retração nos investimentos. Sem esboçar para o contraditório, apontou o superávit de R$ 715 milhões registrado nos primeiros quatro meses do ano, resultado, segundo ele, de um esforço rigoroso de contenção de despesas, que totalizou mais de R$ 600 milhões em cortes.

“Não passaram o principal informação: que nós fizemos o maior superávit da história de Goiânia. Nós estamos controlando as finanças da Prefeitura. Graças a esse esforço, estamos conseguindo manter a cidade limpa, colocamos o Brilha Goiânia pra funcionar, os hospitais pra funcionar. E o cara, em vez de noticiar isso, prefere dizer que o investimento teve redução”, criticou.

Comparação com Rogério Cruz

Ao criticar a comparação feita com o mesmo período do ano anterior, Mabel mencionou o ex-prefeito Rogério Cruz. “A outra administração tava fazendo um restante de asfalto aí. Foi também um investimento baixo, mas o número é 76% a menos”, concordou.

Ainda segundo Mabel, a comparação com o mesmo período do ano passado não leva em consideração o contexto de crise econômica enfrentado atualmente. “Qualquer um que tem um pouco de inteligência vai entender que não tem jeito de você investir em crise”, argumentou.

O prefeito não mencionou no vídeo a disponibilidade de recursos do empréstimo contraído pela gestão anterior e que tem custeado as obras, tampouco no que motivou que a economia poupada não tenha sido investida na cidade.