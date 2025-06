Sandro Mabel lança mutirão com 6,2 mil vagas na rede municipal de Educação

O prefeito Sandro Mabel lançou nesta quarta-feira (11/6), em evento no Paço Municipal, mutirão de oferta de 6,2 mil vagas na Educação Infantil e no Ensino Fundamental da rede municipal. A ação é inédita no município de Goiânia e ocorrerá nesta sexta-feira (13/6) e no sábado (14/6) em cinco locais estratégicos da cidade. Serão disponibilizadas 2,3 mil vagas na Educação Infantil e 3,9 mil vagas no Ensino Fundamental.

Em entrevista à imprensa, Mabel disse que o mutirão se faz necessário, porque, às vezes, há vagas em determinados locais, mas há pouca procura. “O mutirão visa justamente acolher e orientar as famílias que buscam colocar seus filhos na unidade de educação do município perto de onde moram, apresentando e elas a disponibilidade de vagas e locais onde estão sendo ofertadas”, explica Mabel. “Com essa ação, buscamos acolher e auxiliar essas pessoas a localizarem essa vagas, inclusive mostrando mapas e linhas de ônibus que passam próximas das escolas. É um esforço e uma preocupação de disponibilizar essas mais de 6 mil vagas”, pontua.

A oferta das vagas faz parte das diretrizes estabelecidas pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e determinadas por Mabel, de promoção de ensino inclusivo, com oportunidades de aprendizagens e garantia da equidade para todos os estudantes da rede municipal. Mais do que ofertar vagas, o que já é relevante para atendimento da demanda, o prefeito também destaca que o objetivo é oferecer um ambiente escolar para que os alunos tenham a oportunidade de aprender com qualidade. Trata-se, segundo ele, de uma política educacional que não pode ser dissociada da necessidade de capacitar, valorizar e motivar professores e equipe escolar.

A secretária municipal de Educação, Giselle Faria, presente no lançamento do mutirão, disse que os cinco pontos de atendimentos foram escolhidos de forma estratégica para facilitar o acesso de pais e responsáveis que estão em busca de uma vaga para seus filhos. “Buscamos, com o mutirão, melhor atender às famílias e perto de onde moram. Para tanto, devem levar certidão de nascimento da criança e carteira de vacinação”, informou, acrescentando que a ação mostra o esforço e determinação da gestão Sandro Mabel em procurar atender todas as crianças que precisam de vagas na rede municipal de ensino do município.

Locais de atendimento do mutirão: