Saneago promove doação de itens de higiene para mulheres vulneráveis

A Saneago está promovendo a terceira edição da campanha de arrecadação de itens de higiene para mulheres em situação de vulnerabilidade. Neste ano, as doações poderão ser feitas no estande que será montado na próxima sexta-feira, 08, na portaria principal da sede da Companhia, na av. Fued José Sebba, nº 1241, Jardim Goiás, em Goiânia, das 7h30 às 17h30.

O kit, a ser montado pelo próprio doador, deve conter: absorvente, sabonete, desodorante, creme dental, escova dental e um batom. As primeiras 1000 pessoas que doarem um kit completo ganharão um copo personalizado.

As pessoas interessadas em contribuir também poderão doar quaisquer itens de higiene avulsos, que posteriormente serão organizados para a doação. Caso prefira adquirir o kit no local de doação, será possível pagar no dinheiro, pix, cartão de crédito ou Sodexo/VR.

Toda a arrecadação do projeto será destinada à Comunidade Quilombola São Domingos.