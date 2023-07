São Salvador Alimentos abre 1,5 mil vagas de emprego em Goiás

Em forte expansão nos mercados nacional e internacional, a indústria de alimentos São Salvador Alimentos (SSA) abriu processo seletivo para a contratação de 1,5 mil colaboradores para as suas fábricas em Itaberaí e Nova Veneza, em Goiás. Há vagas disponíveis para diversas atividades, sendo a maioria para funções operacionais nas linhas de produção. A maior demanda é para atender à expansão da unidade de Nova Veneza, que vai inaugurar um segundo turno de trabalho.

A SSA realiza investimentos que somam R$ 400 milhões nesta primeira etapa de expansão da produção da sua planta de Nova Veneza, com previsão para ser concluída até 2024. A unidade, que já começará a operar com segundo turno neste segundo semestre, terá capacidade de abate ampliada para 180 mil aves/dia. Na unidade de Itaberaí, o principal investimento nesta primeira etapa (R$ 175 milhões) está direcionado para o setor de processados (salsicha, calabresa e mortadela) e uma nova linha de IQF para congelamento de cortes de frango separados.

Segundo Leiliane Mendes, coordenadora de Gente e Gestão da SSA, a indústria busca profissionais com e sem experiência. “Temos diversas vagas de empregos, a maior parte de auxiliar de produção, geral, auxiliar de conservação, limpeza e operadores. Para essas vagas não exigimos experiência, nós fornecemos a capacitação necessária”, informa.

Remuneração e benefícios

A remuneração na SSA é estabelecida com base em pesquisas de mercado, com apoio de consultorias especializadas, alinhada às práticas do mercado e do seu setor de atuação. Aos colaboradores dos setores produtivos e do comercial, a São Salvador Alimentos oferece um plano de incentivo (remuneração variável), vinculado aos resultados e à produtividade.

Com o intuito de cultivar e manter talentos, implantou o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração para a produção industrial interna. A indústria oferece também a Trilha de Carreira, programa pelo qual o colaborador consegue saber exatamente onde poderá chegar, com três níveis que possibilitam o seu crescimento na empresa.

A SSA oferece aos seus colaboradores benefícios indiretos, como planos de saúde e odontológicos com preços subsidiados; parceria com academias em todo o País; canal para a orientação psicológica, jurídica, financeira e social, visando garantir mais bem-estar e saúde emocional aos colaboradores; vale-alimentação e seguro de vida 100% gratuito, entre outros. Destacam-se, ainda, as doações de cestas básicas, apoio médico-hospitalar, auxílio-funeral e apoio familiar.

A SSA desenvolve ainda várias ações e programas para o treinamento, capacitação, desenvolvimento, desempenho e plano de carreira de seus colaboradores. Somente no ano passado, investiu quase R$ 1,2 milhão para promover 146,9 mil horas em capacitações e treinamentos, com média anual de 24,9 horas por colaborador. Foram treinadas 5,9 mil pessoas.

Serviço

Cargos disponíveis: Almoxarife, auxiliar administrativo, auxiliar de carga e descarga, auxiliar de paletização, auxiliar de produção, eletricista industrial, faturista, inspetor da qualidade, mecânico de manutenção, operador de ETA, operador de máquinas, porteiro, técnico de enfermagem e técnico de segurança do trabalho.

Inscrições:

– WhatsApp da equipe gestão de talentos de Itaberaí: número (62) 9 9972-6963. Se preferir, compareça pessoalmente na sede da fábrica na GO-156, km 0, zona rural. CEP 76.630-000, das 07:30 às 16:30 (de segunda a sexta-feira).

– WhatsApp da equipe gestão de talentos de Nova Veneza: número (62) 9 9972-7002. Se preferir, compareça pessoalmente na unidade na GO-222, km 40, Fazenda Guariroba. CEP 75.470-000, das 07:30 às 16:30 (de segunda a sexta-feira).

– Endereço eletrônico: https://ssa.gupy.io/