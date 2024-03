Saúde destinou mais de R$ 44 milhões em recursos emergenciais para estados e municípios

O Ministério da Saúde anunciou a destinação de mais de R$ 44 milhões em recursos emergenciais para estados e municípios brasileiros no combate à dengue. O montante, parte de um total de R$ 1,5 bilhão reservado pela pasta para esse fim, visa apoiar gestores locais que declararam emergência em saúde pública. Até o momento, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e 79 municípios foram contemplados com o auxílio financeiro, destinado para medidas de prevenção, controle e contenção de riscos à saúde pública.

Apoio financeiro para combater a dengue

Do total, R$ 6,7 milhões foram direcionados aos estados, R$ 5,5 milhões ao Distrito Federal e R$ 31,7 milhões aos municípios. Para receber o apoio financeiro, é necessário que os estados ou municípios enviem um ofício ao governo federal declarando emergência em saúde, acompanhado de um plano de ação detalhado. Os repasses serão mensais durante a vigência do decreto de emergência.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, ressaltou a importância da união nacional no combate à dengue e destacou o compromisso do governo federal em priorizar essa ação. Até o momento, o Brasil registra 1,2 milhão de casos prováveis de dengue, com 299 óbitos confirmados pela doença.

Monitoramento e ações de combate

Desde 2023, o Ministério da Saúde está em alerta quanto ao cenário epidemiológico da dengue no Brasil, coordenando ações para enfrentar as arboviroses. Além da destinação de recursos, a pasta adquiriu doses de vacinas da dengue e instalou o Centro de Operações de Emergência contra a dengue (COE Dengue), em parceria com estados e municípios, para acelerar estratégias de vigilância e monitoramento.