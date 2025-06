Secretários de Goiás deixam Israel e estão na Jordânia

Os secretários de Estado de Goiás, Pedro Leonardo de Paula Rezende (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e Rasível dos Reis Santos Júnior (Saúde), além da esposa do titular da Saúde, Keila Edna Pereira Santos, deixaram Israel nesta quarta-feira (18) e já chegaram à Jordânia. O país do Oriente Médio vive um momento de tensão devido ao agravamento do conflito com o Irã, que provocou bombardeios e o fechamento do espaço aéreo israelense.

Os secretários goianos estão em segurança na cidade de Amã. A comitiva foi recebida pelo embaixador do Brasil na Jordânia, Márcio Fagundes do Nascimento, e aguarda a definição dos voos de retorno ao Brasil.

Os secretários faziam parte da missão do Consórcio Brasil Central, com objetivo de promover intercâmbio de experiências e fortalecer a cooperação internacional em áreas estratégicas para o desenvolvimento da região Centro-Oeste.

Ainda não há confirmação oficial sobre a data de retorno dos representantes do governo estadual.

Cláudia Lira retorna ao Brasil

A vice-prefeita de Goiânia, coronel Cláudia Lira (Avante), também participou de uma comitiva brasileira em Israel e já retornou ao Brasil. Ela concede coletiva de imprensa nesta quarta-feira (18), às 18h, no saguão de desembarque do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, para relatar sua experiência durante o conflito.

Cláudia integrou a delegação que participou do Muniexpo, evento internacional promovido pelo governo israelense, por meio da Agência de Cooperação para o Desenvolvimento (MASHAV), em parceria com o Instituto Internacional de Lideranças (Histadrut). A missão teve como foco o curso “Projetos Municipais para a Segurança Pública e o Desenvolvimento Local”, com destaque para inovação em políticas urbanas.

Por conta dos bombardeios em diversas regiões de Israel e o risco à segurança, os participantes precisaram se abrigar em locais protegidos contra ataques aéreos. Com apoio do governo israelense, a comitiva deixou o país pela fronteira com a Jordânia, seguiu para a Arábia Saudita e embarcou em voo com escalas na Espanha e Cabo Verde até chegar a Natal (RN). O voo com destino a Goiânia estava previsto para o fim da tarde desta quarta-feira.

Entenda o conflito entre Israel e Irã

O recente aumento da tensão entre Israel e Irã teve início com ataques aéreos mútuos e ameaças diplomáticas. No dia 12 de junho, o Irã lançou mísseis contra alvos em território israelense, o que provocou uma resposta imediata do governo de Israel. Desde então, sirenes de alerta e abrigos antiaéreos têm sido acionados em várias regiões do país. O espaço aéreo de Israel chegou a ser fechado temporariamente por medidas de segurança.

O episódio gerou impacto direto em missões diplomáticas e comitivas internacionais presentes no país, como a dos representantes de Goiás e outros membros do governo brasileiro.