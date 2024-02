Secretários de Justiça visitam Complexo Prisional

Secretários de Estado de Justiça e Administração Penitenciária de todo o Brasil vão conhecer o Complexo Prisional Policial Penal Daniella Cruvinel, em Aparecida de Goiânia, nesta quinta-feira (22), às 9 horas. O grupo fará visita técnica na Penitenciária Coronel Odenir Guimarães, ao Núcleo de Custódia, a Central de Triagem e a Seção Industrial da POG.

Será o primeiro dia da 6ª edição da Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Secretários de Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária (Consej), realizada pela primeira vez em Goiás. Na sexta-feira (23), os gestores se reúnem no Salão Nobre Maguito Vilela, na Assembleia Legislativa. O Consej é o encontro mais importante do país para discussão sobre o sistema prisional.