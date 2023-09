Seis em cada 10 redes municipais têm dificuldades financeiras

Uma pesquisa realizada pelo Itaú Social e pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), revelou que no Brasil, 61,9% das redes municipais que ofertam os Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) afirmam ter muita dificuldade em relação à falta de recursos financeiros para a implantação da educação integral em suas escolas.

A ausência de infraestrutura física também é citada como uma dificuldade por 60,4% das secretarias que implementam alguma estratégia para educação integral.

Para a superintendente do Itaú Social, Patricia Mota Guedes, o financiamento da União, por meio de transferências para estados e municípios, é fundamental para a expansão das matrículas de educação integral no país. Mas não é o suficiente. “O sucesso da implementação, sobretudo em relação à qualidade da oferta e seu poder equitativo, dependerá do nível de coordenação e apoio técnico junto às redes de ensino em áreas como planejamento, reorientação curricular, diversificação de materiais pedagógicos e avaliação contínua. Para os municípios menores, e territórios ou regiões com menos recursos, esse apoio coordenado será decisivo para que a educação integral cumpra seu papel de reduzir as desigualdades”, diz a superintendente.

No momento em que o novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) prevê investimentos no campo da educação básica brasileira, inclusive com aportes voltados à implantação das escolas em tempo integral, a pesquisa apresenta os desafios e as perspectivas dos dirigentes municipais para que o projeto seja efetivado.

Segundo o levantamento, apenas 7,3% das redes alega não ter nenhuma dificuldade no que diz respeito à falta de aportes financeiros e 9,3% em relação à infraestrutura. Apesar da falta de aportes, os dirigentes se mostram empenhados na implantação ou expansão da modalidade. Conforme o estudo, 57,5% das redes respondentes declaram ter ações nesse sentido. Na região Nordeste, 70,1% dos participantes afirmam ter estratégias para implementar ou expandir a modalidade de ensino. Por outro lado, no Centro-Oeste a porcentagem chega apenas a 24,1%.