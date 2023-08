Seleção brasileira dá adeus à Copa do Mundo

Em um jogo apático, o Brasil empatou com a Jamaica em zero a zero e deu adeus à Copa do Mundo de futebol feminino. O jogo foi realizado a partir das 7h (horário de Brasília) no Melbourne Rectangular Stadium, na Austrália.

Após a derrota de 2 a 1 para a França, a seleção brasileira ficou na 3ª posição do Grupo F com 3 pontos, 1 a menos do que as jamaicanas (que estão na vice-liderança) e do que a França (que assumiu a 1ª posição. Para garantir sua vaga nas oitavas de final, a equipe comandada pela técnica Pia Sundhage teria de vencer.